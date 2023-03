Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV: 5 stelle Euro NCAP per la versione ibrida plug-in

La Mazda MX-30 e-Skyactiv in configurazione R-EV ibrida plug-in ha ottenuto la valutazione massima di cinque stelle da Euro NCAP, con risultati eccellenti in tutte e quattro le categorie di test.

La Mazda MX-30 è stata la prima Mazda a ottenere una valutazione complessiva di cinque stelle secondo le valutazioni di resistenza agli urti Euro NCAP introdotte nel 2020, con una maggiore enfasi sulla protezione degli occupanti, sulla protezione post-collisione e sulla tecnologia avanzata di assistenza alla guida.

Ciò è stato reso possibile da tre fattori chiave: la più recente architettura Skyactiv del veicolo che offre una scocca ad alta rigidità ma leggera in grado di assorbire gli urti, un’ampia gamma di avanzate tecnologie di sicurezza i Activsense che aiutano i conducenti a identificare i potenziali rischi e a ridurre la probabilità di danni o lesioni ed elevati standard di protezione dei pedoni che mitigano l’impatto in caso di collisione con gli utenti stradali vulnerabili.

La nuova serie ibrida plug-in di Mazda offre ai clienti gli stessi valori della MX-30 totalmente elettrica, offrendo allo stesso tempo nuovi modi di utilizzare una vettura come veicolo elettrico a batteria. Con una batteria da 17,8 kWh, la e-Skyactiv R-EV ha un’autonomia esclusivamente in elettrico di 85 km nel ciclo combinato, che diventano 110 km in caso di utilizzo prettamente urbano. Grazie all’esclusiva tecnologia del motore rotativo di Mazda, il nuovissimo motore a benzina monorotore da 830 cm³ funge da generatore per consentire viaggi su lunghe distanze senza ansie per l’autonomia o per la ricarica.

Mazda, impegnata per una società futura senza incidenti automobilistici, lavora costantemente per migliorare le prestazioni di sicurezza secondo la filosofia Mazda Proactive Safety. La MX-30 è un esempio di come la sicurezza può essere migliorata senza compromettere le prestazioni o l’esperienza di guida. Con la sua valutazione a cinque stelle da Euro NCAP, la Mazda MX-30 e-Skyactiv in configurazione R-EV ibrida plug-in si posiziona ai vertici della categoria per le prestazioni di sicurezza.