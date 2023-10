Mazda MX-5 2024: l’evoluzione del Jinba Ittai

Dal suo debutto nel lontano 1989, la Mazda MX-5 è rimasta fedele all’essenza di una guida autentica. Con il lancio della Mazda MX-5 2024, questa vettura iconica continua a incantare gli amanti della guida, grazie all’introduzione di una modalità di guida inedita che promette un’esperienza emozionante. Oltre a nuove caratteristiche di sicurezza e tecnologia, sono stati apportati miglioramenti estetici e nuove opzioni di colore per la carrozzeria e la capote.

All’esterno, la Mazda MX-5 2024 sfoggia fari a LED avanzati che si integrano perfettamente con le luci diurne, migliorando la visibilità. Anche i gruppi ottici posteriori sono stati sottilmente ridisegnati e ora utilizzano la tecnologia LED per tutte le luci. Questo modello combina armoniosamente tradizione ed estetica moderna, introducendo una nuova finitura metallizzata Aero Grey per la carrozzeria e un elegante colore beige per la capote.

All’interno dell’abitacolo, i sedili sono rivestiti con un nuovo materiale progettato per evitare lo scivolamento durante la guida sportiva. Altre migliorie includono uno specchietto retrovisore senza cornice, un display multimediale più ampio da 8,8 pollici con funzionalità di infotainment aggiuntive, un cruscotto aggiornato e due porte USB-C.

La Mazda MX-5 2024 continua a offrire un’esperienza di guida scoperta pura e autentica, mantenendo le sue caratteristiche fondamentali affinate nel corso di oltre tre decenni. Questa vettura è disponibile con i rinomati motori Skyactiv-G da 1.5 litri con 132 CV e da 2.0 litri con 184 CV, garantendo un equilibrio perfetto, agilità e leggerezza per una guida emozionante. La nuova modalità di guida Dynamic Stability Control (DSC)-Track mette il pilota al centro, intervenendo solo in caso di rischio di sbandamento pericoloso, mantenendo il controllo senza ridurre la potenza del motore, ma piuttosto agendo sui freni. Questa funzione è pensata per i neofiti delle piste, assicurando il controllo fino all’ultimo istante. Inoltre, il nuovo differenziale a slittamento limitato asimmetrico (LSD), disponibile solo sulla versione 2.0L, stabilizza la vettura in curva, rendendo la guida più sicura e divertente, specialmente su strade tortuose e in pista.

Mazda ha implementato ulteriori funzioni di sicurezza, che partono dalla versione base, denominata Prime Line. La Mazda MX-5 2024 offre un sistema di assistenza al mantenimento di corsia, il controllo intelligente della velocità, il supporto intelligente alla frenata e un sistema di riconoscimento dei segnali stradali aggiornato, ora connesso al sistema di navigazione. Con una stabilità migliorata, funzionalità di sicurezza avanzate e una risposta precisa in curva e accelerazione, la Mazda MX-5 2024 incarna la filosofia tipica di Mazda, il Jinba Ittai, che sottolinea la perfetta armonia tra il guidatore e la vettura.

La nuova Mazda MX-5 farà il suo debutto mondiale al Japan Mobility Show 2023.