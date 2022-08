Mazda: prevendite eccezionali per la nuova CX-60

Si è appena concluso con grande successo il Roadshow della nuova Mazda CX-60 PHEV, che ha visto l’ammiraglia della Casa giapponese fare tappa nei saloni ufficiali Mazda in 61 città italiane e presentarsi a oltre 2.500 clienti prima del lancio ufficiale.

Dal 20 di giugno gli showroom Mazda di tutto il Paese hanno ospitato eventi a porte chiuse per presentare in anteprima la nuova Mazda CX-60, offrendo ai propri clienti la possibilità di conoscere dal vivo tutti i dettagli dell’ammiraglia di Hiroshima e vivere un’esperienza esclusiva all’insegna dell’eccellenza giapponese.

La nuova Mazda CX-60 PHEV sarà introdotta in Italia e nella maggior parte dei mercati europei a settembre 2022 ma sono già numerosi i clienti che l’hanno scelta prima ancora del lancio. In soli cinque mesi, le prevendite del SUV di Casa Mazda hanno infatti superato tutti gli obiettivi dell’anno, registrando oltre 600 unità ordinate in Italia, 11.600 in Europa e 6.400 in Giappone.

Oltre alla versione PHEV, la CX-60 è ordinabile anche con l’inedito motore diesel e-Skyactiv D a sei cilindri in linea da 3.3 litri, disponibile nei saloni ufficiali Mazda a partire da gennaio 2023.

Chi vorrà acquistare la CX-60 entro il 31 agosto, potrà beneficiare del “Première Choice” in omaggio, che comprende il pacchetto di prodotto “Convenience & Sound Pack” del valore di 2.900 euro e i primi tre tagliandi di manutenzione programmata.