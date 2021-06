Mazda Summer Bonus: incentivi su tutta la gamma

Mazda Italia lancia i Summer Bonus disponibili dal 1° giugno su tutta la gamma, continuando a garantire un sostegno all’acquisto per i propri clienti anche per i modelli per i quali gli incentivi statali sono esauriti.

Grazie ai Summer Bonus, tutti i clienti Mazda potranno acquistare le vetture della Casa giapponese con un vantaggio che parte dai 2.500 euro per la piccola ammiraglia Mazda2 con rottamazione, fino ai 5.000 euro per la CX-5, il SUV Mazda bestseller in Europa, con permuta/rottamazione. Sempre con la stessa formula, chi non vuole rinunciare al fascino delle linee sinuose della Mazda3, sia in versione hatchback che berlina, oppure al comfort della CX-30, può godere dello sconto di 3.000 euro su entrambi i modelli. Per chi cerca invece una vettura per la città ma senza rinunciare al piacere di guida, la CX-3, il city crossover Mazda, è disponibile con un vantaggio di 4.350 euro. Infine, si conferma anche la possibilità di acquistare l’iconica spider MX-5 con la formula del Get & Drive, ovvero pagando subito la metà del prezzo dell’auto guidando poi per due anni senza rate e interessi.

Con questa iniziativa, Mazda intende continuare a supportare i propri clienti, offrendo un vantaggio sui modelli appartenenti alla fascia con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km di CO 2, per i quali gli ecoincentivi statali sono terminati in breve tempo e non sono stati rifinanziati. Per quanto riguarda, invece, la MX-30, l’elettrica della Casa di Hiroshima, grazie ai Summer Bonus e ai contributi governativi ancora validi per questo tipo di tecnologia, può essere acquistata con un vantaggio complessivo fino a 10.466 euro in caso di rottamazione.

In un momento di scarsa disponibilità di prodotto nel mercato dell’auto, il Marchio conferma la pronta consegna su tutta la gamma, compresa la CX-30, il SUV crossover bestseller in Italia. Questo rende i Summer Bonus Mazda un’offerta concretizzabile nel breve, considerato l’ampio uso dell’automobile che si prevede per gli spostamenti legati alle vacanze estive.