Mazda: un’edizione speciale per il centesimo anniversario

Cento anni di scelte, di sfide e di modelli di successo. Mazda ha deciso di celebrare il suo centesimo anniversario, proponendo un’edizione speciale, la 100th Anniversary (disponibile si tutta la propria gamma), che celebra l’unicità della sua prima auto, la R360 Coupe, presentata per la prima volta nel 1960.

La R360 Coupe è stata la prima autovettura Mazda ed è stata un successo immediato grazie al suo stile unico e futuristico, alla grande maneggevolezza e ai prezzi competitivi, che consentirono a tanti di provare per la prima volta la libertà del possedere un’auto. Dotata di motore a quattro tempi con due cilindri a V, cosa senza precedenti per le “piccole” dell’epoca, di cambio automatico e con grande attenzione alla riduzione del peso per migliorare il divertimento nella guida, che è una caratteristica di tutte le auto Mazda di oggi.

La R360 Coupé ottenne subito un successo clamoroso, grazie anche alla particolare livrea bicolore, bianca e bordeaux, che la caratterizzava. Ed è per questo che le edizioni anniversario saranno proposte nella stessa colorazione (il tono di bianco, in questo caso, è lo Snow Flake White Pearl Mica). Ad arricchire queste versioni celebrative, ci saranno inoltre dettagli esclusivi, come ad esempio i coprimozzi, i poggiatesta, il paraurti anteriore, i tappetini bordeaux e il portachiavi, tutti con il logo 100th Anniversary.