Mazda2: con la tecnologia Full Hybrid la scelta si amplia

Mazda Italia comunica listini e versioni per il mercato italiano della Mazda2 Hybrid, la city car che introduce per la prima volta nella gamma Mazda2 la tecnologia di propulsione Full Hybrid.

La nuova Mazda2 Hybrid è il più recente risultato della collaborazione strategica tra Mazda Motor Corporation e Toyota Motor Corporation. Dopo la commercializzazione con il marchio Toyota di Mazda2 sul mercato americano, Mazda introduce sul mercato europeo un modello derivato da Toyota Yaris, ribattezzata Mazda2 Hybrid.

Con l’introduzione della Mazda2 Hybrid, Mazda prosegue l’implementazione sul mercato del suo approccio multi-soluzione, ossia offrire sempre il migliore propulsore sulla base delle diverse esigenze di mobilità individuale dei clienti, in considerazione delle condizioni di guida e in rapporto all’impronta ambientale delle diverse motorizzazioni. Poiché, questo è il pensiero di Mazda, non esiste un’unica soluzione ideale, una sola scelta di motore che soddisfi tutti i clienti.

La commercializzazione di Mazda2 Hybrid è stata pensata per essere una estensione della gamma Mazda2 con un posizionamento complementare agli altri modelli già a listino, al fine di completare l’offerta di motorizzazioni disponibili. Mazda2 Hybrid si affianca dunque a Mazda2 Benzina 75 CV e Mazda2 90 CV Mild Hybrid ampliando la gamma nell’ottica di soddisfare ognuna le esigenze di uno specifico cliente.

Mazda2 benzina 75 CV, infatti è destinata ad un cliente più attento al “budget” o che cerca un‘auto da città che possa essere adatta anche a neopatentati, ma che desidera comunque una vettura dal design distintivo, dalla buona dinamica di guida e campionessa di efficienza. Mazda2 75cv , ricordiamo, è stata di recente premiata nei test di Green NCAP proprio per via dei suoi bassissimi valori nel consumo e nelle emissioni.

Mazda2 90 CV Mild Hybrid è per il cliente che vuole, oltre al design e la cura costruttiva tipicamente Mazda, uno spunto più brillante unito all’inconfondibile piacere di guida proprio delle vetture di Hiroshima. Inoltre, è un cliente che è interessato ai vantaggi fiscali ed economici della motorizzazione ibrida.

Mazda2 Hybrid è infine destinata al cliente più interessato alla tecnologia del motore e alla comodità della trasmissione automatica, sensibile alle tematiche ambientali. Per questo consumatore, la transizione ecologica è un percorso chiaro da intraprendere con consapevolezza e Mazda2 Hybrid rappresenta la scelta ideale perché grazie alle soluzioni adottate consente la massima efficienza nel commuting urbano.

La Mazda2 Hybrid, infatti, è una full hybrid che abbina un motore benzina tre cilindri da 1.490 cc da 92 CV DIN/68 kW a 2 motori elettrici; la potenza complessiva sviluppata è pari a 116 CV DIN/85 kW permettendo doti di accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi e una velocità massima di 175 km/h.

La tecnologia Full Hybrid assicura a Mazda2 Hybrid valori record in termini di efficienza: solo 3,8-4,0 l/100 km di consumo medio e 87-93 g/km di emissioni di CO2 nel ciclo combinato WLTP (valori rispettivamente per vettura con cerchi da 15” e 16”).

La tecnologia Full Hybrid permette inoltre a Mazda2 Hybrid di percorrere tratti di strada in determinate condizioni di guida in modalità 100% elettrica e quindi con emissioni e consumi di benzina pari a zero grazie all’utilizzo di una batteria agli ioni di litio da 0,76 kWh posizionata sotto i sedili posteriori. Il peso della suddetta batteria, di soli 20,7 Kg, assicura a Mazda2 Hybrid elevate doti di agilità nella dinamica di guida.

Il vantaggio di viaggiare in modalità puramente elettrica è evidente soprattutto nella guida all’interno di aree metropolitane trafficate, nella quale la guida a emissioni zero può arrivare a rappresentare anche al 50% dell’intera percorrenza.

Mazda2 Hybrid si caratterizza per le sue elevate doti di sicurezza, confermate dalle 5 stelle nel Test EuroNCAP e da una dotazione di sistemi di ausili alla guida particolarmente ricca.

Mazda2 Hybrid sarà disponibile sul mercato italiano con tre livelli di allestimento: Pure, Agile e Select. Il listino parte da 20.300 euro.