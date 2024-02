Mazda2 Hybrid 2024: più connessa e con un nuovo design

Lanciata circa due anni fa, la Mazda2 Hybrid si è subito affermata come modello all’avanguardia – moderna e agile – nella gamma Mazda, andando a inserirsi con successo nella strategia multi-solution della Casa di Hiroshima. Adesso Mazda ha rivisto la Mazda2 Hybrid, migliorandone le tecnologie di sicurezza, aggiornando alcuni elementi del design esterno e rinnovando il suo line-up, ora disponibile con 5 nuovi allestimenti: Prime Line, Centre Line, Exclusive Line, Homura, Homura Plus.

Esteticamente ha ricevuto un volto rinnovato grazie all’adozione di paraurti e calandra dal design rivisitato. Insieme all’esclusivo posteriore – concepito nel Mazda European Design Studio – la nuova estetica crea un look sportivo e conferisce al veicolo una forma espressiva che ne evidenzia l’affinamento artigianale. Con il Model Year 2024, viene introdotta anche la nuova colorazione esterna metallizzata Glass Blue. Per quanto riguarda gli interni, la versione 2024 presenta un aggiornato sistema di infotainment con display centrale più grande (fino a 10,5”) e l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto con connessione wireless.

Dotata di una tecnologia ibrida intelligente che consente il passaggio senza soluzione di continuità fra la modalità elettrica, il funzionamento a benzina e combinata, abbina un motore tre cilindri a benzina da 1490 cm³ e 92 CV/68 kW con un motore elettrico da 59 kW, per una potenza totale di sistema di 116 CV/85 kW. La versione 2024 di questa ibrida accelera da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi e ha una velocità massima di 175 km/h. L’integrazione tra motore elettrico e a benzina non richiede alcun plug-in: la sua tecnologia ibrida conserva l’energia cinetica acquisita durante la guida, le decelerazioni e le frenate per ricaricare costantemente la batteria ad alte prestazioni.

La Mazda2 Hybrid 2024 è già ordinabile presso gli showroom Mazda, con prezzi di listino a partire da 24.990 Euro per la versione Prime Line, fino a 32.690 Euro per la versione Homura Plus.