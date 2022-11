MAZDA3 2022: seducente e tecnologica

Con la commercializzazione della quarta generazione di Mazda 3, la casa di Hiroshima riconferma l’importanza attribuita al segmento delle berline compatte. la vettura di segmento C della Casa giapponese, disponibile sia nella versione hatchback 5 porte sia in quella sedan 4 porte, che si rinnova esteticamente e offre una più ricca esperienza di connettività, grazie a importanti

aggiornamenti al sistema di infotainment. Noi l’abbiamo provata in versione hatchback con il nuovo motore ibrido e-Skyactiv X 2.0 da 186 CV.

Esternamente, alla gamma colori della Mazda3 2022 si aggiunge la nuova tinta Platinum Quartz e i gruppi ottici posteriori e gli indicatori di direzione presentano un nuovo design Kodo. La vettura misura 4,46 metri di lunghezza, 1,79 di larghezza e 1,44 di altezza, dimensioni la rendono una delle segmento C più grandi del mercato. Bello il muso, lungo, schiacciato e molto minimalista come da DNA di Mazda. Il distintivo design Kodo della Mazda3 ibrida mild-hybrid resta invariato rispetto al modello 2020, ad eccezione dei nuovi badge “e-SKYACTIV G” ed “e-SKYACTIV X”, mentre a livello di dotazioni spicca l’adozione di serie del tetto apribile elettrico sull’allestimento Exclusive (quello del nostro test)

All’interno il display dell’infotainment è rialzato e spostato verso il parabrezza rendendolo facile da consultare senza distogliere troppo lo sguardo dalla guida, mentre per muoversi nei vari menu si usano dei classici tasti e rotori. La plancia è molto snella e ospita in climatizzatore che quasi scompare sotto le bocchette dell’aria. I materiali sono davvero ineccepibili, la pelle che riveste la plancia è molto morbida e davvero bella da vedere. Sul tunnel centrale c’è la manopola del HMI Commander per gestire l’infotainment affiancata ad una manopola più piccola per gestire esclusivamente l’impianto audio. Molto bene anche qui la semplicità nell’utilizzo dei sistemi di bordo. Oltre al sistema di infotainment con display a colori da 8,8” con integrazione per Apple Carplay e Android Auto, navigatore e impianto audio Mazda Real Stage con 8 altoparlanti, climatizzatore automatico bi-zona e smart key, la versione Exclusive porta in dote anche rivestimenti in pelle, sedile di guida regolabile elettricamente con memoria, head-up display, videocamere a 360°, impianto audio Bose da 12 altoparlanti con amplificatore digitale.

Il bagaglio di Mazda 3 ha una capienza di 334 litri con il divano posteriore in posizione, che diventano oltre 1000 con gli schienali abbassati. La forma è molto regolare ed ha anche un piccolo vano sotto il piano di carico, che rimane però posizionato sotto la soglia di carico.

Sotto il cofano della “nostra” Mazda 3, il nuovo 2.0 e-Skyactiv X 2.0 da 186 CV. Si tratta del primo motore benzina prodotto in serie a combinare l’accensione a scintilla di un propulsore alimentato a benzina con l’accensione a compressione di un diesel. Sotto i 4000 giri lo Skyactiv-X è capace di funzionare “come un Diesel”, oltrepassata tale soglia tornerà a funzionare come un classico benzina. Il risultato alla guida è un’elasticita del propulsore davvero molto buona, Inoltre abbiamo apprezzato il cambio manuale a 6 rapporti, molto fluido e preciso negli innesti.

Ovviamente spazio ai più moderni sistemi ADAS di assistenza alla guida i-Activsense tra cui la frenata automatica di emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il sistema di mantenimento della corsia e avviso di abbandono involontario di questa, il Cruise Control Adattivo con controllo della distanza di sicurezza, il sistema di monitoraggio posteriore del veicolo con frenata automatica, il monitoraggio dell’angolo cieco, il riconoscimento della stanchezza del guidatore e l’head-up display, che proietta sul parabrezza le principali informazioni di guida e comprende il sistema di riconoscimento dei segnali stradali.

I prezzi della Mazda3 vanno da 29.250 euro con cambio manuale e allestimento Executive ai 34.950 euro della versione top di gamma 4WD Exclusive.