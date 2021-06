McLaren: debutto italiano per Artura al “MiMo”

McLaren costituisce una importante presenza alla prima edizione del Milano Monza Motor Show (MIMO), che si terrà da giovedì 10 a domenica 13 giugno. Situato nel cuore della capitale italiana del design e della moda e nella cattedrale della velocità, l’Autodromo di Monza, il brand Anglosassone esporrà per l’occasione la nuova McLaren Artura. Una anteprima per pubblico italiano che vede protagonista la supercar ibrida ad alte prestazioni, simbolo dell’inizio del secondo decennio in casa McLaren e in linea con il tributo di MIMO alla mobilità e alle innovazioni tecnologiche.

Un’alleanza di “arte” e “futuro”, con il design di Artura che colpisce, per una vettura che va scoperta ed apprezzata in ogni dettaglio. Artura è la prima supercar ibrida ad alte prestazioni prodotta in serie da McLaren e la prima della sua classe ad abbracciare l’elettrificazione. Quale una delle attrazioni principali di MIMO, l’Artura sarà presentato in Piazza del Duomo nel suo esclusivo colore Ember Orange con finiture interne TexLux, accessori in fibra di carbonio e cerchi ruota in lega superleggera a dieci razze. Questo nuovissimo capolavoro di ingegneria riflette il linguaggio del design di McLaren pur rimanendo fedele al DNA essenziale della leggerezza del produttore britannico.

Con un prezzo di 231.000 euro in Italia, l’Artura è spinta da un nuovissimo 3.0 V6 biturbo con angolo di 120°, assistito da un motore elettrico compatto a flusso assiale da 94 CV. La potenza combinata di 680 CV e 720 Nm e un peso DIN di 1.498 kg consente un’accelerazione bruciante da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi; e 8,3 secondi per passare da 0 a 200 km/h; e da 0-300 km/h in 21,5 secondi.

Ad affiancare l’Artura alla rassegna Milanese la McLaren 720S Coupé, esposta in Corso Vittorio Emanuele. Un corpo vettura in Azores Orange con interni in Alcantara carbon-black e arricchita con lo Stealth Pack, il pluripremiato modello rimane la supercar di riferimento. Proposta sul territorio nazionale con un prezzo di listino che parte da € 266.500.

In mostra anche la straordinaria 765LT nel colore Lantana Purple. L’ultima nata della linea McLaren LT è erede di quella leggendaria auto da corsa F1 GTR Longtail del 1997, la 765LT sfilerà alla Premiere Parade. Più leggera, più potente e con livelli di prestazioni ancora più elevati sia su strada che in pista, la McLaren 765LT è la LT più potente e coinvolgente di sempre.

I clienti del Brand avranno l’opportunità di guidare nel tempio della velocità – Monza ha visto primeggiare ben 10 volte il team di Formula 1 McLaren – le proprie McLaren e così godersi dei giri mozzafiato su questo iconico circuito.

Presso il circuito di Monza, nei box 28, 29 e 30 riservati a McLaren saranno esposte una GT Silica White con tetto panoramico e una 600LT, sempre in Silica White, con MSO Club Sport Pro Pack e dettagli su misura, aggiungendo ulteriore bellezza allo spettacolo.