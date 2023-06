McLaren e Bowers&Wilkins: una sinergia sonora per la McLaren 750S

McLaren Automotive e Bowers & Wilkins collaborano allo sviluppo del sistema audio surround dedicato alla nuova supercar McLaren 750S.

La McLaren 750S, la più leggera e potente supercar di serie di McLaren, vanta un sistema di infotainment evoluto, miglioramenti alle caratteristiche esterne e un nuovo sistema audio Bowers & Wilkins Surround Sound. Questa nuova vettura, disponibile sia in versione coupé che spider, è senza dubbio una supercar pensata per i puristi.

La chiave per il miglioramento del sistema Bowers & Wilkins è l’inclusione del Continuum Cone, un componente unico nel suo genere. Originariamente sviluppato da Bowers & Wilkins per i premiati diffusori Diamond della serie 800, presenti negli Abbey Road Studios, e perfezionato nel corso di otto anni di intenso sviluppo, il rivoluzionario Cono Continuum™ utilizza una struttura composita per assorbire le vibrazioni che potrebbero compromettere le prestazioni di un tradizionale altoparlante.

All’interno della McLaren 750S sono stati installati due altoparlanti midrange Continuum® da 100 mm, uno in ogni portiera. Il risultato è una riproduzione più ampia e neutra, che cerca di mantenere la fedeltà all’originale registrazione musicale, rivelando dettagli sonori che i tradizionali sistemi audio per automobili non riescono semplicemente a offrire.

Cinque tweeter a doppia cupola Nautilus™ da 25 mm in alluminio sono posizionati nel cruscotto, nel montante anteriore e nella parte posteriore della nuova McLaren 750S. Ogni tweeter è dotato di diffusori Nautilus™, che sono dei canali a spirale progettati per dissipare le onde sonore riflesse emesse dalla parte posteriore dell’altoparlante, garantendo così una riproduzione delle alte frequenze più pulita e naturale.

Il sistema audio ad alte prestazioni, appositamente sviluppato per la McLaren 750S da Bowers & Wilkins, include anche un Tweeter-on-Top centrale, un marchio distintivo del rinomato specialista dell’audio premium, per un’incredibile fedeltà sonora. Il sistema è completato da altri tre altoparlanti midrange e due woofer per i bassi Rohacell®, per un totale di 12 altoparlanti ad alte prestazioni. Il risultato è un suono straordinariamente dettagliato, con le indesiderate risonanze ridotte al minimo.

Oltre a tutta questa avanzata tecnologia, il nuovo sistema audio surround della McLaren 750S beneficia di una collaborazione di design che ha permesso alle comprovate tecnologie di Bowers & Wilkins di fornire un sistema audio automobilistico in grado di riprodurre in modo autentico le registrazioni originali. Una filosofia che Bowers & Wilkins definisce come “True Sound”, ovvero un suono autentico e fedele all’originale.