McLaren e Castore: insieme per una linea di abbigliamento sportivo

Castore azienda di abbigliamento sportivo premium e Mclaren automotive il costruttore di supercar di lusso hanno rafforzato la loro collaborazione con il lancio della nuovissima collezione Black Edition, un’innovativa linea di abbigliamento sportivo ispirata alle rivoluzionarie e leggere supercar Mclaren, dove la funzionalità incontra le prestazioni

La nuova collezione per uomo e donna, comprende una serie di capi e accessori activewear, realizzati per accompagnare chi ama una vita attiva e sportiva e l’impegno in sessioni sportive ad alta intensità.

Così come le supercar Mclaren sono caratterizzate da prestazioni elevate, ogni capo combina una serie di caratteristiche tecniche, progettate per migliorare il movimento e offrire un design minimalista di alto livello.

I capi propongono un design contemporaneo e puntano su comfort e la qualità dei tessuti molto elastici e traspiranti.

I capi principali di questa collezione includono la Seamless ¼ Zip, progettata con rivestimenti specifici per una vestibilità atletica che in pratica si adatta e veste le forme del corpo: una t-shirt da allenamento leggerissima costruita per massimizzare i movimenti e i Joggers Slim Fit che offrono un comfort assoluto in qualsiasi ambiente.

“La nostra nuova collezione Black Edition disegnata con Castore e disponibile per uomo e donna combina le eleganti silhouette delle nostre supercar con raffinate capacità tecniche e segue il successo delle nostre precedenti collezioni. Sia Mclaren che Castore si impegnano a superare i limiti per creare una raffinatezza da prima della classe, come è evidente in tutto ciò che abbiamo prodotto finora; e questa collezione non fa eccezione.”

George Biggs, Chief Sales and Marketing Officer, Mclaren Automotive

“La nuova collezione Black Edition impersonifica la nostra filosofia che definiamo di Better Never Stops. Combina la raffinata tecnologia delle supercar McLaren con la natura dirompente di Castore che ha creato una collezione davvero cispirata. Rappresenta l’allineamento dei due marchi che sono veramente impegnati nell’innovazione e nello sviluppo all’avanguardia, con l’atteggiamento coerente di Better Never Stops. “

Rich Brooks, Brand Director of automotive& Motorsports, Castore