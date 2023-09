McLaren e TUMI aggiungono due nuove valigie alla collezione da viaggio di lusso

TUMI, il marchio leader internazionale di viaggi e lifestyle, annuncia l’aggiunta di due nuove valigie alla sua collezione di viaggi di lusso progettate in collaborazione con il produttore di supercar di lusso e il team di sport motoristici d’élite, McLaren.

Dopo l’annuncio della partnership nel 2019, la serie di TUMI | Le collezioni da viaggio McLaren hanno già ampliato i confini dell’innovazione e del lusso e oggi accelerano in una nuova dimensione con l’introduzione dell’Aero Rolling Trunk e dell’Aero Extended Trip Packing Case. Questo bagagliaio riecheggia l’ispirazione automobilistica dentro e fuori con i suoi dettagli in fibra di carbonio CX6 e gli innovativi scaffali integrati ottimizzano funzionalità e organizzazione.

Facendo eco al design automobilistico, il bagagliaio scorrevole è realizzato con un mix di materiali eccezionalmente durevoli tra cui Tegris, un pannello frontale modellato di ispirazione aeronautica e dettagli in fibra di carbonio CX6 ovunque.

L’influenza del viaggio continua con gli scaffali organizzati ovunque e i punti salienti di Papaya apportano un tocco distintivo. Questo baule offre funzionalità e versatilità superiori senza sacrificare il design.

L’apertura divisa della cassa contiene scaffalature organizzative per la massima organizzazione e capacità di imballaggio flessibili.

Caratterizzata da dettagli in fibra di carbonio CX6 e cinghie di compressione che ricordano l’imbracatura a cinque punti della McLaren e con una fibbia McLaren, la custodia da viaggio Aero Extended Trip è espandibile e il suo design spazioso è ideale per viaggi più lunghi o bagagli di gruppo.

L’Aero Rolling Trunk e l’Aero Extended Trip Packing Case sono ora disponibili per l’acquisto tramite il sito TUMI e i negozi al dettaglio TUMI in tutto il mondo.