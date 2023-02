McLaren F1 LM e Solus GT nel nuovo set “Speed ​​Champions Lego”

Per i 60 anni di Mclaren, il produttore di supercar ha collaborato con Lego Group per presentare il primo “Lego Speed Champions” che contiene due delle supercar più iconiche di Mclaren: la Mclarenf1 LM e la Mclaren Solus GT.

Entrambe le creazioni Lego rendono omaggio all’innovazione tecnica e al linguaggio di design di Mclaren con dettagli autentici delle auto reali, tra cui il colore Papaya Orange della F1 LM, la posizione centrale del sedile di guida e i condotti di raffreddamento.

La Solus GT, nasce da un concetto creato per il mondo virtuale dei video giochi – ed anche per questo il suo design è sorprendente, con il design dell’abitacolo centrale monoposto e l’ala posteriore ad alto carico aerodinamico – in questa realizzazione è un oggetto perfetto per qualsiasi appassionato di supercar #Mclaren.

Il set composto di 581 pezzi presenta anche due piloti, minifigure Lego nelle loro “tute da gara” Mclaren per lui e per lei.

Sessant’anni fa, il pilota, ingegnere e visionario Bruce Mclaren, nato in Nuova Zelanda, fondò in Inghilterra la scuderia che ancora oggi è uno dei nomi di maggior successo nel mondo del motorsport. #Mclaren è l’unico team ad aver vinto la “Triple Crown of Motorsport” con le vittorie nel Gran Premio di Monaco, nella 500 Miglia di Indianapolis e nella 24 Ore di Le Mans. Negli anni ’60, Bruce stesso presentò la M6GT, la prima supercar Mclaren.

Il Gruppo Lego e Mclaren hanno unito le forze per la prima volta nel 2015 e da allora hanno creato sei auto “Lego Speed Champions” Mclaren e due modelli Lego Technic Mclaren. Per celebrare il 60° anniversario di Mclaren ed il lancio del primo double-pack, i designer di Lego e Mclaren si sono recentemente riuniti presso la sede Lego di Billund, in Danimarca.