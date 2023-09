MCS: pietre e nuvole ispirano la collezione F/W ’23

MCS ha scelto come scenario per la sua collezione autunno-inverno ’23 il suggestivo contesto delle pietre e delle nuvole, con la maestosa montagna Plose che fa da cornice alle immagini della nuova campagna. In linea con la sua consolidata tradizione, MCS continua a narrare la figura dell’uomo contemporaneo e urbano, il quale mantiene un forte legame con la natura e le meraviglie del nostro pianeta.

Le ambientazioni naturali sono sempre state al cuore dell’identità di MCS, in quanto rappresentano in modo esemplare lo spirito e la filosofia del marchio, che da oltre 35 anni celebra uomini dalla personalità forte, appassionati di viaggi, avventure e attività all’aperto. Questa stagione, la selezione di capi d’abbigliamento si arricchisce di una novità significativa: per la prima volta, la collezione accoglie un cappotto di tipo “peacoat” dal design ispirato alla tradizione marinara, un chiaro omaggio alle uniformi della vecchia marina militare degli Stati Uniti.

Accanto a queste novità, troviamo anche i classici intramontabili delle collezioni invernali di MCS, tra cui la celebre giacca aviator in autentica montone sherling, vera icona del marchio, le giacche in pelle scamosciata nera o marrone e i piumini avvolgenti e confortevoli. Tra i capi di maglieria, spiccano i cardigan con fantasie folk, le morbide giacche in lana che hanno segnato la storia del brand, confermando il loro status di simbolo di riconoscibilità e personalità. Non mancano poi le maglie più classiche, dal dolcevita al girocollo, nelle tonalità più sobrie.

La proposta di camicie per la stagione autunno-inverno spazia dalle eleganti camicie a tinta unita con bottoni, sia aperte che chiuse, alle intramontabili camicie a quadri in stile workwear, autentico emblema di MCS. Le palette di colori comprendono tonalità terrose, capaci di scaldare l’animo in vista dell’inverno, così come tonalità di blu e grigio, intense ed eleganti. Naturalmente, non può mancare il denim, declinato in una vasta gamma di lavaggi e colorazioni.