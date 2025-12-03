Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Published

The Pokémon Company ha annunciato oggi la scoperta di un nuovo e potente Pokémon: MegaLucario Z, che farà il suo debutto in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione, l’espansione dedicata al titolo già disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. L’annuncio è accompagnato dalla rivelazione di una missione secondaria inedita che permetterà ai giocatori di catturare il leggendario Mewtwo.

MegaLucario Z si distingue per la lunghissima pelliccia che avvolge collo e vita, mentre la coda biforcuta ne rende difficili da seguire i movimenti durante il combattimento. La combinazione di eleganza e forza lo trasforma in una creatura impressionante sul piano estetico e tattico. Alcune parti del suo corpo – come il dorso delle mani e gli stinchi – si sono indurite grazie all’energia d’acciaio, conferendogli la capacità di sferrare attacchi potentissimi.

Classificato come Pokémon Aura, MegaLucario Z è di tipo Lotta/Acciaio, con un’altezza di 1,3 metri e un peso di 49,4 kg. Questa forma Z introduce un’innovazione nel sistema delle megaevoluzioni: i Pokémon megaevoluti Z possono attaccare più rapidamente, ma il loro consumo di energia mega è sensibilmente maggiore. Ciò li rende ideali per battaglie rapide e decisive, ma meno adatti a scontri prolungati.

Nel gioco principale Leggende Pokémon: Z‑A compare già MegaLucario, ma la forma Z debutterà esclusivamente nella nuova espansione. Insieme a questo annuncio, è stata svelata la disponibilità di una missione secondaria extra dedicata a Mewtwo. A partire da oggi, i giocatori possono ottenere le Mewtwoite X e Mewtwoite Y attraverso la funzione Dono Segreto di entrambi i titoli. Una volta ricevute le Megapietre, la missione dedicata diventerà accessibile.

L’espansione Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione sarà disponibile dal 10 dicembre 2025 come contenuto scaricabile per le console Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. Con l’introduzione di MegaLucario Z e le nuove sfide legate a Mewtwo, The Pokémon Company promette di ampliare ulteriormente l’esperienza di gioco, offrendo agli Allenatori nuovi motivi per tornare a esplorare la regione di Kalos in una dimensione ancora più vasta e ricca di misteri.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Spettacolo

Gorizia Live: una grande festa musicale per celebrare GO! 2025

Motori

5 cilindri Audi: una storia di successo

Spettacolo

HBO Max debutta ufficialmente in Italia con un’offerta esclusiva e contenuti imperdibili

Motori

La Suzuki RM-Z450: vent’anni di successi senza fine

Spettacolo

IL NATALE DI RAIPLAY BAMBINI è online sulla piattaforma streaming Rai

Società

Educare nel mondo dei videogiochi con Nintendo e Stefania Andreoli

Motori

Citroën: una crescita costante e una gamma sempre più completa

Giochi

Kagawa-Kai completa il roster di Screamer: il torneo di corse più atteso del 2026

Spettacolo

Apple Music e Shazam rivelano le hit del 2025: Olly e ROSÉ & Bruno Mars dominano le classifiche

Spettacolo

“Dead Poets Club”: quando l’intelligenza artificiale incontra la poesia e la musica

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Motori

Hyundai Italia, nuovo corso alle vendite: Roberto Di Nardo nominato Head of Sales

Motori

Cresce la leggendaria famiglia di Classe G: al via test della futura Classe G Cabriolet

Tecnologia

Amazon rivela le domande più frequenti rivolte ad Alexa dagli utenti italiani nel 2025

Moda

Vans lancia la collezione esclusiva ispirata a “KPop Demon Hunters”

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada
FUCK FROM NAPOLI

Moda

Saints Studio e Angelo Accardi lanciano “Fuck From Napoli”

Giochi

Nintendo porta la nuova Switch 2 e i suoi titoli di punta al festival EVO di Macerata

Spettacolo

LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni e Mannarino arriva FIORELLA MANNOIA

Spettacolo

FABRI FIBRA: da venerdì in radio “VIVO”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

Educare nel mondo dei videogiochi con Nintendo e Stefania Andreoli

Giocare non è solo un passatempo, ma può diventare un’occasione di crescita e apprendimento, se accompagnato da una guida consapevole. Nintendo Italia, da sempre...

2 ore ago

Giochi

Kagawa-Kai completa il roster di Screamer: il torneo di corse più atteso del 2026

Milestone ha annunciato oggi l’ingresso di Kagawa-Kai nel roster di Screamer, completando la formazione delle quindici squadre pronte a sfidarsi nel più grande torneo...

3 ore ago

Giochi

Nintendo porta la nuova Switch 2 e i suoi titoli di punta al festival EVO di Macerata

Dal 5 al 7 dicembre 2025, Nintendo sarà protagonista al festival “EVO – Linguaggi del gioco” di Macerata con una selezione di titoli dedicati...

21 ore ago

Giochi

Farming Simulator 25 introduce i giganti John Deere e Case IH nel nuovo aggiornamento gratuito

Il mondo di Farming Simulator 25 si arricchisce con l’arrivo del Free Content Update #4, un aggiornamento gratuito che porta con sé alcuni dei...

22 ore ago