MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

The Pokémon Company ha annunciato oggi la scoperta di un nuovo e potente Pokémon: MegaLucario Z, che farà il suo debutto in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione, l’espansione dedicata al titolo già disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. L’annuncio è accompagnato dalla rivelazione di una missione secondaria inedita che permetterà ai giocatori di catturare il leggendario Mewtwo.

MegaLucario Z si distingue per la lunghissima pelliccia che avvolge collo e vita, mentre la coda biforcuta ne rende difficili da seguire i movimenti durante il combattimento. La combinazione di eleganza e forza lo trasforma in una creatura impressionante sul piano estetico e tattico. Alcune parti del suo corpo – come il dorso delle mani e gli stinchi – si sono indurite grazie all’energia d’acciaio, conferendogli la capacità di sferrare attacchi potentissimi.

Classificato come Pokémon Aura, MegaLucario Z è di tipo Lotta/Acciaio, con un’altezza di 1,3 metri e un peso di 49,4 kg. Questa forma Z introduce un’innovazione nel sistema delle megaevoluzioni: i Pokémon megaevoluti Z possono attaccare più rapidamente, ma il loro consumo di energia mega è sensibilmente maggiore. Ciò li rende ideali per battaglie rapide e decisive, ma meno adatti a scontri prolungati.

Nel gioco principale Leggende Pokémon: Z‑A compare già MegaLucario, ma la forma Z debutterà esclusivamente nella nuova espansione. Insieme a questo annuncio, è stata svelata la disponibilità di una missione secondaria extra dedicata a Mewtwo. A partire da oggi, i giocatori possono ottenere le Mewtwoite X e Mewtwoite Y attraverso la funzione Dono Segreto di entrambi i titoli. Una volta ricevute le Megapietre, la missione dedicata diventerà accessibile.

L’espansione Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione sarà disponibile dal 10 dicembre 2025 come contenuto scaricabile per le console Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. Con l’introduzione di MegaLucario Z e le nuove sfide legate a Mewtwo, The Pokémon Company promette di ampliare ulteriormente l’esperienza di gioco, offrendo agli Allenatori nuovi motivi per tornare a esplorare la regione di Kalos in una dimensione ancora più vasta e ricca di misteri.