Melio Carbon, il nuovo passeggino ultraleggero di casa Cybex

Più leggero è meglio. Questo concetto non è solamente applicabile alle biciclette da corsa, all’attrezzatura da trekking o alle valigie, ma è particolarmente benefico anche per i passeggini. Infatti, i genitori che si spostano all’interno di città e strade molto trafficate desiderano un passeggino ultraleggero e poco ingombrante. Il nuovo CYBEX MELIO CARBON è il compagno perfetto per queste occasioni.

COMPATIBILE CON LA CITTA’

I genitori che vivono in città sono alla ricerca di un passeggino che possa entrare facilmente nel bagagliaio di un taxi e che non richieda grande spazio in appartamento. Allo stesso tempo, questo passeggino dovrebbe avere tutte le caratteristiche di un passeggino luxury. Pertanto, CYBEX ha sviluppato MELIO CARBON, il passeggino più leggero della gamma CYBEX che pesa solamente 5,9 kg. La struttura in carbonio e i tessuti neri attraggono esploratori urbani.

SI ADATTA OVUNQUE

Sebbene sia più piccolo e più leggero di un classico passeggino, il MELIO CARBON offre tutte le caratteristiche di comfort e i vantaggi di un passeggino tradizionale. Dispone di seduta reversibile, così da permettere ai bambini di guardare i loro genitori oppure di ammirare le attrazioni della città davanti a loro. Il passeggino è dotato anche di un confortevole inserto removibile e di uno schienale in rete traspirante. La cappottina SUPREME XXL è dotata di due finestrelle in tessuto mesh e offre maggiore protezione contro il vento e il sole. Gli acquisti quotidiani posso essere perfettamente posizionati nell’apposito grande cesto per lo shopping.

Nel corso di quest’anno, MELIO sarà disponibile anche in versione Alluminio in cinque colori differenti.

CYBEX MELIO CARBON sarà disponibile nei negozi da marzo 2020 al prezzo di 499€ mentre CYBEX MELIO ALU si troverà nei negozi da marzo 2020 al prezzo di 399€.

