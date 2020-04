“Mentale strumentale”, il nono album dei Subsonica

Si chiama “Mentale Strumentale”, ed è il nono album inedito dei Subsonica registrato e completato nel 2004 e mai ancora pubblicato. L’album è composto da 10 brani che simbolicamente descrivono un viaggio di esplorazione nello spazio ed è il frutto di una parentesi di ricerca e libera sperimentazione, fondamentale per la costruzione dell’identità sonora della band.

A pochi mesi dalla pubblicazione di “Microchip Temporale”, una rielaborazione di “Microchip Emozionale”, realizzato in complicità con 14 artisti, i Subsonica scelgono questo particolare momento di sospensione temporale e di riflessione collettiva per regalare al pubblico un disco unico, suggestivo, costruito con la sola forza della musica e della vocalità concepita come strumento.

“Mentale Strumentale” è un viaggio artistico e illuminante, un’esplorazione intima delle possibilità e delle sfaccettature del gruppo, tra scenari sonori tratteggiati con synth analogici, percussioni esotiche, strumenti acustici e multieffetto. Rappresenta la svolta decisiva e silenziosa che ha permesso ai Subsonica di affrontare con grande personalità i decenni successivi.

Le royalties dell’album sosterranno la Fondazione Caterina Farassino, impegnata con il progetto “Respira Torino” a supportare gli ospedali di Torino e Asti, per fronteggiare l’emergenza sanitaria.