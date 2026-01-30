Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Un anniversario all’insegna dell’innovazione, del design e della passione per la mobilità. Mercedes‑Benz dà il via a un viaggio transcontinentale senza precedenti per celebrare i suoi 140 anni di storia, un percorso che unisce clienti e appassionati in un’esperienza globale destinata a ripercorrere i luoghi simbolo dell’automobile.

Le celebrazioni partono con la première mondiale della nuova Classe S, il modello che da sempre incarna eleganza, tecnologia e comfort. L’evento segna un momento significativo: esattamente 140 anni fa, Carl Benz depositava il brevetto della prima automobile, aprendo la strada a un secolo e mezzo di progresso tecnico e culturale. Da quel brevetto del 1886, Mercedes‑Benz ha continuato a spingersi oltre i confini dell’ingegneria, fino ai moderni veicoli elettrici e intelligenti come la nuova GLC e la CLA pluripremiata.

“140 PLACES” è il nome del progetto che porta la Classe S in un grande viaggio intorno al mondo, attraversando sei continenti e toccando 140 luoghi iconici. L’iniziativa invita clienti, fan e club dei proprietari a prendere parte a questa esperienza, dal vivo o in digitale, per celebrare insieme la storia e il futuro del marchio. L’arrivo è previsto a Stoccarda nell’ottobre 2026, esattamente dove tutto ebbe inizio.

Due campagne dedicate accompagneranno il progetto, mettendo in luce i valori centrali di Mercedes‑Benz: tecnologia, sicurezza, comfort e design. Per sottolineare l’unione tra innovazione e lifestyle, è inoltre previsto il lancio della sneaker Mercedes‑Benz × adidas – 140 Years Edition, una collaborazione speciale che trasforma l’eredità del brand in un oggetto di stile contemporaneo.

Il viaggio celebrativo dei 140 anni diventa così un simbolo di continuità e visione. Un racconto corale che unisce i protagonisti del passato e le generazioni che guideranno il domani, ricordando a tutti che, da oltre un secolo, il “Welcome home” firmato Mercedes‑Benz non è solo uno slogan, ma un modo di vivere l’automobile.