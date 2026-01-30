Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mercedes-Benz feiert 140 Jahre Innovation. „140 YEARS. 140 PLACES.“: Die S-Klasse auf ihrer Reise zu 140 legendären Orten Mercedes-Benz celebrates “140 Years of Innovation”. “140 YEARS. 140 PLACES.”: Follow the S‑Class on a journey to 140 iconic locations

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Published

Un anniversario all’insegna dell’innovazione, del design e della passione per la mobilità. Mercedes‑Benz dà il via a un viaggio transcontinentale senza precedenti per celebrare i suoi 140 anni di storia, un percorso che unisce clienti e appassionati in un’esperienza globale destinata a ripercorrere i luoghi simbolo dell’automobile.

Le celebrazioni partono con la première mondiale della nuova Classe S, il modello che da sempre incarna eleganza, tecnologia e comfort. L’evento segna un momento significativo: esattamente 140 anni fa, Carl Benz depositava il brevetto della prima automobile, aprendo la strada a un secolo e mezzo di progresso tecnico e culturale. Da quel brevetto del 1886, Mercedes‑Benz ha continuato a spingersi oltre i confini dell’ingegneria, fino ai moderni veicoli elettrici e intelligenti come la nuova GLC e la CLA pluripremiata.

“140 PLACES” è il nome del progetto che porta la Classe S in un grande viaggio intorno al mondo, attraversando sei continenti e toccando 140 luoghi iconici. L’iniziativa invita clienti, fan e club dei proprietari a prendere parte a questa esperienza, dal vivo o in digitale, per celebrare insieme la storia e il futuro del marchio. L’arrivo è previsto a Stoccarda nell’ottobre 2026, esattamente dove tutto ebbe inizio.

Due campagne dedicate accompagneranno il progetto, mettendo in luce i valori centrali di Mercedes‑Benz: tecnologia, sicurezza, comfort e design. Per sottolineare l’unione tra innovazione e lifestyle, è inoltre previsto il lancio della sneaker Mercedes‑Benz × adidas – 140 Years Edition, una collaborazione speciale che trasforma l’eredità del brand in un oggetto di stile contemporaneo.

Il viaggio celebrativo dei 140 anni diventa così un simbolo di continuità e visione. Un racconto corale che unisce i protagonisti del passato e le generazioni che guideranno il domani, ricordando a tutti che, da oltre un secolo, il “Welcome home” firmato Mercedes‑Benz non è solo uno slogan, ma un modo di vivere l’automobile.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Motori

Leapmotor sceglie il Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 per mostrare il futuro della mobilità elettrica accessibile.

Motori

iCAUR debutta in Europa: il nuovo marchio globale di Chery coniuga eleganza classica e tecnologia intelligente

Motori

Michelin Italiana celebra 120 anni e inaugura la linea di produzione robotizzata piu’ avanzata d’Europa

Motori

Hyundai: IONIQ 9 conquista i massimi riconoscimenti per sicurezza, qualità e affidabilità

Spettacolo

Ditonellapiaga torna con “Sì lo so”: ironia, ritmo e libertà creativa

Motori

Citroën Karin premiata ai Trophées Rétromobile: un’icona del design che torna a brillare

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

Il ritorno di un’icona: THEQUICKSHOT II segna la nuova era del gioco retrò

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Motori

Mercedes-Benz accelera verso il futuro: nasce l’ecosistema dei robotaxi di lusso

Motori

Nissan Italia, nuove nomine: Marco Puricelli Head of Communication e Luisa Di Vita alla guida del Planning & Performance

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

Stellantis presenterà il piano strategico durante l’Investor Day del 21 maggio

Tecnologia

Nilox: ecco i prodotti per gli atleti di tutti i giorni

Spettacolo

Da domani la colonna sonora di “Stranger Things 5” in digitale, CD, vinile e musicassetta

Spettacolo

Lefar torna sulla scena urban napoletana con il nuovo singolo “NICO PAZ”

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Motori

MINI Countryman E: oltre 500 km di autonomia per la nuova era elettrica

Motori

Arriva in Italia la nuova gamma CUPRA Tribe Edition

Spettacolo

“DTF St. Louis”: la nuova serie HBO Original debutta in Italia il 2 marzo

Spettacolo

Luca Argentero è l’“Avvocato Ligas”: il nuovo legal drama Sky Original dal 6 marzo su Sky e NOW

Moda

TUCANO URBANO WarmPower: la linea riscaldante che trasforma l’inverno in alleato per chi viaggia in moto e scooter

Spettacolo

Cesare Cremonini inaugura il “Cremonini Live26” con la data zero a Gorizia
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Hyundai: IONIQ 9 conquista i massimi riconoscimenti per sicurezza, qualità e affidabilità

Hyundai ha rafforzato la propria leadership nel mondo della mobilità elettrica con IONIQ 9, il grande SUV a sette posti che in pochi mesi...

6 minuti ago

Motori

Citroën Karin premiata ai Trophées Rétromobile: un’icona del design che torna a brillare

La Citroën Karin, il celebre concept car del 1980, è tornata al centro della scena automobilistica ricevendo un prestigioso riconoscimento durante i Trophées Rétromobile...

13 minuti ago

Motori

Mercedes-Benz accelera verso il futuro: nasce l’ecosistema dei robotaxi di lusso

Mercedes-Benz compie un passo decisivo verso la mobilità del domani, annunciando lo sviluppo di un ecosistema di robotaxi basato su tecnologie avanzate e sulla...

51 minuti ago

Motori

Nissan Italia, nuove nomine: Marco Puricelli Head of Communication e Luisa Di Vita alla guida del Planning & Performance

Nissan Italia rafforza la propria struttura di comunicazione con una serie di nomine strategiche che puntano a sostenere l’evoluzione del brand nel mercato italiano...

13 ore ago