Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ “Limited Edition”: disponibile in Italia a 84.000 euro

Nel prestigioso mondo delle hatchback ad alte prestazioni, fa il suo debutto la A 45 S 4MATIC+ ‘Limited Edition’, una serie speciale già disponibile per l’ordine in Italia al prezzo di 84.030 euro.

L’aspetto accattivante di questa edizione limitata è reso unico dalla sua esclusiva verniciatura in ‘AMG green hell magno’, un colore mai visto prima su vetture compatte del marchio. La vettura si distingue ulteriormente per una grafica distintiva con bande gialle e nere, presenti sul cofano con lo stemma AMG e sulle portiere con la scritta ‘A 45 S’. Dotata di cerchi forgiati AMG da 19 pollici in nero opaco con design a sette doppie razze, esclusivi per questa versione, i quali sono ulteriormente enfatizzati dal colore giallo che sottolinea le razze stesse. Le pinze dei freni dell’impianto frenante ad alte prestazioni AMG sono nero lucido con loghi AMG bianchi, contribuendo a un’estetica distintiva. Altri dettagli esclusivi includono il tappo del serbatoio con logo AMG e la proiezione dello stemma AMG sulla strada durante l’entrata e l’uscita dal veicolo.

La ‘Limited Edition’ è impreziosita da tre pacchetti di equipaggiamento:

Il pacchetto Night AMG , che con dettagli estetici in nero e nero lucido accentua il carattere sportivo della vettura. Comprende lo splitter anteriore, gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni e le linee di cintura, con superfici dei finestrini termicamente isolate e oscurate dal montante B.

, che con dettagli estetici in nero e nero lucido accentua il carattere sportivo della vettura. Comprende lo splitter anteriore, gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni e le linee di cintura, con superfici dei finestrini termicamente isolate e oscurate dal montante B. AMG Night Package II : rende la vettura riconoscibile grazie alle lamelle oscurate sul rivestimento del radiatore, lo styling cromato nero su parafanghi anteriori e portellone posteriore, stella Mercedes e maniglie delle porte, con stelle Mercedes nei coprimozzi delle ruote.

: rende la vettura riconoscibile grazie alle lamelle oscurate sul rivestimento del radiatore, lo styling cromato nero su parafanghi anteriori e portellone posteriore, stella Mercedes e maniglie delle porte, con stelle Mercedes nei coprimozzi delle ruote. Il pacchetto aerodinamico AMG, sviluppato nella galleria del vento, che include componenti aggiuntivi speciali e un alettone posteriore fisso AMG, aumentando la deportanza e sottolineando la sportività alle alte velocità.

Gli interni della ‘Limited Edition’ sono altrettanto distintivi, con sedili AMG Performance rivestiti in nero, combinando pelle sintetica ARTICO e microfibra MICROCUT. Le cuciture decorative gialle sui sedili, i pannelli delle porte e il quadro strumenti creano contrasti accattivanti. Il volante Performance AMG in pelle/microfibra MICROCUT, con cuciture decorative gialle e elementi di finitura in alluminio con motivo AMG e scritta AMG gialla, aggiunge un tocco di sportività. Anche le soglie delle porte AMG mostrano attenzione ai dettagli con un motivo AMG in nero e l’illuminazione del logo AMG in giallo. Infine, i tappetini AMG con scritta 45 S e cuciture decorative in giallo completano l’aspetto distintivo degli interni.

Con una potenza di 310 kW (421 CV), la A 45 S 4MATIC+ accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, con una velocità massima limitata a 270 km/h. Oltre alle prestazioni eccezionali, il motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri AMG si distingue per la sua risposta pronta. La trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile con AMG TORQUE CONTROL contribuisce significativamente all’esperienza di guida dinamica, permettendo la distribuzione selettiva della forza motrice tra gli assi e anche tra le ruote posteriori destra e sinistra.