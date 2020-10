Mercedes-AMG E 53 ed E 63: le high-performance si rinnovano

Ci sono anche le versioni AMG ad alte prestazioni nel recente restyling che Mercedes ha riservato alla Classe E. Al vertice della gamma della Classe E si posizionano i nuovi modelli E 63 4MATIC+ ed E 53 4MATIC+ che possono disporre di potenze sino a 450 kW (612 CV).

Mercedes-AMG E 63 4Matic+ monta il motore V8 biturbo da 4.0 litri offerto in due livelli di potenza: 571 CV e 612 CV, nelle versioni berlina e station-wagon. Per garantire un ottimo flusso d’aria, le prese d’aria esterne nel Jet-Wing del frontale ridisegnato non sono solo particolarmente grandi, ma dispongono anche di due alette trasversali che convogliano il flusso esattamente dove serve.

Un altro elemento estetico caratteristico dei modelli a otto cilindri è la grembialatura anteriore, interamente attraversata da un flap in nero lucido che si integra armoniosamente e si spinge oltre il bordo più esterno del Jet-Wing, chiudendolo sui lati esterni. Lo splitter frontale è mantenuto nel colore della carrozzeria (modello base), in silver shadow (versione AMG S), in nero lucido (in presenza del pacchetto Night AMG a richiesta) o in carbonio (in abbinamento al pacchetto carbonio AMG per gli esterni I, disponibile a richiesta). I passaruota, più possenti e più larghi di 27 millimetri, fanno spazio alla carreggiata più ampia e alle ruote anteriori di dimensioni maggiori, svolgendo così un ruolo anche funzionale.

Mercedes AMG E 53 4MATIC+, invece, è disponibile nelle varianti berlina, station wagon, coupé e cabriolet. Il cuore pulsante è un 6 cilindri biturbo di 3 litri di cilindrata in grado di erogare 320 kW (435 CV). Il frontale è stato ridisegnato. In particolare, spicca la mascherina del radiatore specifica AMG, con il suo profilo a forma di A, che accentua lo sviluppo in larghezza al pari dei fari piatti. La parte posteriore si caratterizza adesso èer i fari più sottili che si spingono fino al cofano del bagagliaio, dove sembrano collegarsi, sul lato superiore, a una modanatura decorativa cromata lucida. Nella station-wagon questa modanatura decorativa prosegue fino alla fine delle luci posteriori più esterne, la cui forma resta invariata, pur presentando un nuovo design interno come la versione Berlina. Lo spoilerino sul cofano del bagagliaio della Berlina è verniciato in tinta con la carrozzeria, mentre con il pacchetto carbonio AMG per gli esterni II, disponibile a richiesta, è in carbonio. Nella parte posteriore il look è completato dal diffusore, anch’esso ridisegnato. Nuovi sono anche i cerchi in lega da 19 pollici (di serie) o da 20 pollici (in optional), disponibili in nero opaco o in grigio tantalio lucido. Un ulteriore personalizzazione la offre il pacchetto Night AMG con una serie di elementi esterni in nero luci.

All’interno, i modelli AMG E53 offrono rivestimenti in pelle ecologia ARTICO/microfibra DINAMICA nera con motivo AMG, cuciture di contrasto rosse e targhetta AMG. I rivestimenti in pelle dei sedili sono di serie sulle versioni a otto cilindri, in optional sugli altri modelli. Sono disponibili anche i sedili Performance AMG con poggiatesta integrati e sostegno laterale ottimizzato.

Gli interni della Classe E 63 S sono ancora più pregiati grazie a rivestimenti in pelle Nappa per plancia portastrumenti e linea di cintura, oltre alle cinture di sicurezza in grigio cristallo. Nuovo rivestimenti specifico AMG prevede la pelle Nappa nero/grigio titanio pearl con cucitura di contrasto gialla.