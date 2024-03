Mercedes-AMG GT 43: una entry level a 4 cilindri

La famiglia della Mercedes AMG GT Coupé si amplia con l’introduzione dell’AMG GT 43.

La nuova supercar tedesca è equipaggiata con un motore turbo AMG da 2,0 litri, 4 cilindri, che eroga 310 kW (422 CV) e genera una coppia massima di 500 Nm. La particolarità è il turbocompressore elettrico a gas di scarico, una tecnologia derivata dalla Formula 1. Questa soluzione garantisce risposte particolarmente spontanee nell’intera gamma di velocità. La nuova AMG GT 43 offre un’esperienza di guida ancora più dinamica e allo stesso tempo una maggiore efficienza. Il turbocompressore viene azionato tramite il sistema elettrico di bordo a 48 volt, che alimenta anche il generatore di avviamento a cinghia. In questo modo si ottiene una potenza aggiuntiva di 10 kW (14 CV) che, oltre al temporaneo aumento delle prestazioni, consente anche funzioni come il coasting e il recupero per un’efficienza ancora maggiore. La tecnologia a 48 volt aumenta anche il comfort, poiché le transizioni tra le funzioni start-stop e coasting sono quasi impercettibili.

Le prestazioni sono commisurate al suo status: la AMG GT 43 accelera da ferma a 100 km/h in 4,6 secondi. La velocità massima è di 280 km/h.

Tra gli optional dedicati al miglioramento della dinamica di guida, troviamo il sistema AMG RIDE CONTROL, che regola lo smorzamento di ogni singola ruota in tempi rapidissimi, e l’asse posteriore sterzante, che permette alle ruote posteriori di girare in direzione opposta a quelle anteriori fino a 100 km/h e nella stessa direzione oltre tale velocità. Su richiesta, è disponibile anche il pacchetto AMG DYNAMIC PLUS, che include supporti motore dinamici, differenziale posteriore autobloccante, programma di guida Race, elemento aerodinamico attivo nel sottoscocca e pinze dei freni AMG verniciate in giallo.