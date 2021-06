Mercedes-AMG GT Coupé4 restyling: pochi ritocchi, tanto piacere di guida

Il terzo modello completamente sviluppato da Mercedes-AMG prosegue la sua storia di successo. L’AMG GT Coupé4 ha aperto nuovi gruppi di clienti, ampliando la passione per il marchio. È, infatti, frutto della combinazione tra la driving perfomance dell’AMG GT e una maggiore praticità quotidiana, grazie a quattro porte e spazio per un massimo di cinque passeggeri.

Il design delle versioni a sei cilindri rimane invariato, ma a richiesta, la vista frontale può essere adattata al look dei modelli a otto cilindri.

Ci sono tre nuovi colori esterni per tutti i modelli: spectral blue metallizzato, spectral blue magno (matt finish) and cashmere white magno (matt finish). Sono ora disponibili un totale di cinque finiture opache, cinque tonalità metallizzate e due ‘solid color’. A richiesta, il nuovo pacchetto Night AMG II offre un aspetto ancora più sportivo. Le lamelle verticali della griglia del radiatore specifica AMG sono realizzate in cromo scuro. Nella parte posteriore, il logo AMG, la stella Mercedes e l’identificativo del modello in nero aggiungono accenti sorprendenti. Lo stesso vale per le scritte sui parafanghi anteriori. Un’altra novità è la combinazione di Pacchetto Notte e Pacchetto Fibra di Carbonio. Inoltre, i clienti ora hanno una scelta ancora più ampia di cerchi AMG. Tra questi i nuovi cerchi in lega leggera da 20 pollici con design a 10 doppie razze. A richiesta, ora è possibile ordinare anche le pinze freno verniciate di rosso per i modelli a 6 cilindri.

L’aggiornamento degli interni si concentra anche su una scelta ancora più ampia di personalizzazione individuale. Nuovi colori enfatizzano il lato sportivo o lussuoso dell’AMG GT Coupé4: ad esempio la nuova combinazione di pelle nappa Exclusive in grigio titanio perla / nero con cuciture a contrasto gialle o pelle nappa Exclusive in marrone tartufo / nero nella finitura STYLE (cucitura diamante). Oltre ai sedili bicolore, altri cinque colori in pelle nappa Exclusive STYLE ampliano la gamma degli interni: marrone terra di siena, rosso classico, blu yacht, bianco intenso e grigio neva. I sedili anteriori e posteriori sono completamente monocromatici nel rispettivo colore dell’equipaggiamento, così come i braccioli nelle portiere e la corona del volante. I tappetini con bordi in pelle in tono e il logo AMG ricamato completano il carattere raffinato e artigianale.

Anche il volante Performance AMG di nuova concezione offre un valore aggiunto tangibile e visibile, con il suo caratteristico design a doppie razze e i pulsanti perfettamente integrati. I tre doppi raggi arrotondati uniscono stabilità e leggerezza. La corona del volante, appiattita nella parte inferiore e rivestita in pelle nappa o pelle nappa / microfibra DINAMICA, può essere riscaldata come optional. È incluso anche un tappetino sensore per rilevare “hands-on”. Se il conducente non tiene le mani sul volante per un certo tempo, viene avviata una serie di avvisi che nel caso il conducente rimanga inattivo, attiva l’assistenza alla frenata di emergenza.

I pulsanti del volante AMG standard sono stati dotati di display ancora più brillanti con nuove icone e sono entrambi rotondi. Con questo nuovo look, importanti funzioni di guida e programmi di guida possono essere controllati come di consueto senza dover togliere le mani dal volante. La trasmissione AMG SPEEDSHIFT MCT 9G può essere azionata manualmente tramite i paddle in alluminio disposti a sinistra e a destra dietro la corona del volante. Per comandi di cambiata ancora più precisi i paddle sono ora leggermente più grandi e posizionati più in basso.

I clienti hanno anche un’ampia scelta di elementi decorative. Nuovo è il legno antracite a poro aperto opzionale per il cruscotto e i pannelli delle porte, nonché per la consolle centrale, dove è combinato con una cornice in silver shadow, sottolineando così sia il lato sportivo che quello lussuoso di questa coupé a 4 porte.

Uno dei principali cambiamenti per l’esperienza di guida riguarda la nuova taratura delle sospensioni AMG Ride Control+. Vicino agli ammortizzatori sono state installate due nuove valvole che consentono di adattare l’assetto in ancora più veloce e preciso a seconda delle modalità di guida scelte. In questo modo, l’auto risulta più confortevole nei programmi di guida più “soft” e più sportiva in quelli più aggressivi.

Il conducente può preselezionare la configurazione di base tramite i programmi di guida AMG DYNAMIC SELECT: premendo un pulsante, le caratteristiche di guida cambiano, ad esempio, da una dinamica completa in modalità ‘Sport +’ a una guida fluida nell’impostazione “Comfort”. Inoltre, il set-up può essere regolato in tre, fasi indipendentemente dai programmi di guida, tramite un pulsante dedicato.

Tutte queste novità si applicano alle due versioni mild hybrid della GT Coupé4. Si parla quindi della 43 da 389 CV (con e senza trazione integrale 4Matic+) e della 53 4Matic+ da 457 CV. I primi modelli con le nuove configurazioni arriveranno in concessionaria da agosto.