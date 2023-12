Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE: la più innovativa e potente SL di tutti i tempi

Mercedes-AMG amplia la famiglia di SL con la nuova SL 63 S E PERFORMANCE. Il propulsore V8 biturbo da 4,0 litri e il sistema di trazione elettrica AMG collaborano per erogare una potenza combinata di 600 kW (816 CV) e una coppia massima di sistema fino a 1.420 Nm nella SL 63 S E PERFORMANCE. Queste caratteristiche consolidano la sua posizione come la più potente di sempre. Questa è la quinta vettura a beneficiare della tecnologia ibrida E PERFORMANCE di AMG. La prontezza immediata della componente elettrica, l’accelerazione rapida e la distribuzione uniforme della potenza offrono un’esperienza di guida straordinaria. Prestazioni impressionanti, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e una velocità massima di 317 km/h, sottolineano la vocazione estremamente sportiva di questo modello. Sistemi avanzati, come le sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL con stabilizzazione attiva del rollio e la capacità di sterzare l’asse posteriore, garantiscono un equilibrio ottimale tra comfort e agilità di guida.

Nella SL 63 S E PERFORMANCE, il motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri, posizionato sull’asse anteriore, si combina con un’unità di trazione elettrica sull’asse posteriore. L’unità elettrica include un motore sincrono a eccitazione permanente da 150 kW (204 CV) con una trasmissione a due velocità a commutazione elettrica e un differenziale meccanico a slittamento limitato sull’asse posteriore. La leggera batteria ad alte prestazioni è collocata strategicamente nella parte posteriore, sopra l’assale posteriore. Questo design compatto offre diversi vantaggi, consentendo al motore elettrico di influire direttamente sull’asse posteriore e convertire la potenza in modo più efficiente. La trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile, tramite collegamento meccanico, permette la distribuzione flessibile della forza motrice tra le ruote anteriori e posteriori, migliorando la distribuzione del peso e garantendo una maneggevolezza eccezionale.

L’accumulatore di energia agli ioni di litio si ispira alle tecnologie collaudate nelle auto da corsa ibride del team Mercedes-AMG Petronas F1™. La batteria AMG High Performance offre prestazioni elevate, con una capacità di 6,1 kWh, 70 kW di potenza continua e 150 kW di potenza di picco. La ricarica avviene tramite il caricabatterie di bordo da 3,7 kW con corrente alternata presso una stazione di ricarica, un wallbox o una presa domestica. La batteria è progettata per un’erogazione rapida e un consumo efficiente, garantendo 13 km di percorrenza puramente elettrica (EAER) e offrendo così un raggio d’azione pratico.