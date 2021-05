Mercedes: assistenza in un click con la campagna “Stress Free”

La “Best Customer Experience 4.0” è il principale driver del continuo potenziamento dei canali digitali di Mercedes, che permettono di sviluppare rapidamente offerte creative e contactless, fornendo ai propri clienti il miglior servizio e supporto possibile. Tutto questo si traduce in un rapporto senza soluzione di continuità e in un alto livello di fidelizzazione.

Ed è proprio da queste premesse che prende forma la campagna “stressfree”: una nuova iniziativa, volta a rendere sempre più familiari le nuove tecnologie che uniscono il mondo digitale e quello fisico, con un vantaggio non solo in termini di tempo, ma anche sul fronte economico. Dall’1 maggio al 31 luglio, infatti, prenotando e pagando un intervento di assistenza attraverso la digital platform Mercedes me, si riceverà uno sconto minimo di 50 euro, a fronte di una spesa non inferiore ai 200 euro. Inoltre, nelle officine autorizzate che lo prevedono, si potrà usufruire anche del servizio Pickup & Delivery, completando l’intera esperienza, comodamente dal divano di casa.

“La digitalizzazione è elemento chiave della nostra strategia globale”, ha dichiarato Gianluigi Riccioni, Direttore Customer Services di Mercedes-Benz Italia. “È lo strumento che ci permette di adattarci e spesso anticipare le mutevoli esigenze dei clienti nell’era digitale, grazie ad un’interazione senza soluzione di continuità e integrata tramite canali online e offline. Sempre più in futuro, i clienti si muoveranno continuamente tra punti di contatto fisici e digitali e per questo motivo, continueremo ad investire molto per sfruttare tutti gli aspetti e le opportunità della trasformazione digitale.”

A livello globale, si presume che entro il 2025 i clienti della Stella prenoteranno online l’80% di tutti gli appuntamenti di assistenza, ricevendo offerte personalizzate e consigli sugli appuntamenti, che potranno accettare con un semplice click. In questo contesto le interazioni personali rimangono strategiche, ma allo stesso tempo, le visite nostri dealer partner stanno subendo una forte trasformazione digitale.