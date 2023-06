Mercedes-Benz celebra il 30° anniversario della Classe G con la “Final Edition

Mercedes-Benz festeggia un importante traguardo nella storia della Classe G: 30 anni fa, la prestigiosa casa automobilistica ha introdotto per la prima volta il motore a otto cilindri sulla Classe G con il V8 500 GE. Questo modello esclusivo e in edizione limitata ha segnato un punto culminante per le prestazioni su strada e in off-road. Per commemorare questa pietra miliare, Mercedes-Benz presenta la “Final Edition”, un’edizione speciale e limitata del modello G 500.

La G 500 “Final Edition” è disponibile in tre varianti, ognuna delle quali è prodotta in soli 500 esemplari. I clienti possono scegliere tra tre diverse colorazioni: la classica vernice metallizzata nera ossidiana, la raffinata vernice MANUFAKTUR opalite bianco magno e la nuova vernice MANUFAKTUR oliva magno.

Questo modello speciale si distingue per i cerchi in lega leggera AMG da 20 pollici, caratterizzati da un design a 5 doppie razze. Nella variante con verniciatura MANUFAKTUR olive magno, i cerchi sono verniciati in tinta con la carrozzeria e presentano una finitura lucida. Per le altre due varianti, i cerchi sono neri con finitura lucida. La “Final Edition” è impreziosita dalla scritta “FINAL EDITION” sulla striscia protettiva esterna e sull’inserto del copriruota di scorta. Inoltre, quando la vettura è ferma, gli specchietti laterali proiettano a terra il logo “G” e la scritta “STRONGER THAN TIME”. Dettagli come il cerchio del copriruota di scorta in cromo lucido e altre parti cromate sottolineano l’esclusività di questa “instant classic”.

Sin dalla sua introduzione, la G 500 è stata sinonimo di equipaggiamento interno di alta qualità. La “Final Edition” prosegue questa tradizione: non appena si sale a bordo, la scritta “FINAL EDITION” illuminata sulle soglie delle porte dà il benvenuto ai passeggeri. Questa scritta appare anche sull’inserto della maniglia per i passeggeri. Sul retro della chiave del veicolo è applicata una moneta d’argento autentica, che funge da placca specifica per l’edizione con la scritta appropriata. Inoltre, la “Final Edition” è dotata di una dotazione di serie di altissimo livello, che include il sistema audio surround Burmester, il pacchetto sedili Active Multicontour Plus e i sedili in pelle Nappa MANUFAKTUR bicolore.

Una caratteristica distintiva della “Final Edition” è l’esclusivo pacchetto pelle MANUFAKTUR, disponibile solo per questa edizione speciale della G 500. Il pacchetto pelle integrale MANUFAKTUR è perfettamente abbinato alla verniciatura esterna della vettura. Questo significa che quasi tutto l’abitacolo è rivestito in pelle Nappa, inclusi il bagagliaio, il rivestimento del tetto e i pannelli degli interruttori dei sedili. La sezione centrale dell’headliner presenta lo stesso disegno a diamante del pannello centrale dei sedili ed è in tinta con la verniciatura esterna. A seconda della colorazione della vettura, la sezione centrale dell’headliner è disponibile in grigio titanio perlato/nero, bianco platino/nero o marrone espresso/nero.

La G 500 “Final Edition” è già ordinabile al prezzo di 204.470 euro.