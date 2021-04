Mercedes-Benz Collection: in passerella la collezione 2021

La Mercedes-Benz Collection presenta le ultime novità della collezione 2021, una ricca selezioni di articoli, dall’abbigliamento agli accessori per la sicurezza, per vivere la passione della Stella in ogni occasione, nella vita di tutti i giorni, fuori e dentro la vettura.

La sezione Fashion & Beauty saluta l’arrivo della bella stagione con numerose proposte tra cui polo e felpe dal look sportivo, ma anche profumi e articoli dedicati al mondo del beauty, per uomo e donna.

Tra gli Accessories spicca, invece, la collezione di orologi, dal classico al più sportivo, mentre per la donna che si identifica con l’universo di She’s Mercedes, propone gioielli dal design esclusivo e borse dallo stile giovane e dinamico.

Travel & Outdoors, offre l’occasione di ripensare il tempo libero con lo stile inconfondibile di Mercedes-Benz: dalle borse per il weekend ai teli da mare, passando per gli e-scooter, ottimi alleati per percorrenze dell’ultimo miglio in ambito cittadino.

Con la selezione Work & Living entra nelle nostre case il modern luxury della Stella, con proposte come la cuffia bluetooth, per godere il massimo della qualità nei momenti di relax, ma anche articoli dedicati gli amici a quattro zampe.

Golf, ciclismo, running e fitness sono i trend che caratterizzano la sezione Sports. Uno spazio in cui si rende ancora più evidente il legame che unisce la Stella al mondo delle competizioni, attraverso una selezione di articoli che, dalle sacche da golf spaziano all’abbigliamento tecnico per la corsa, passando per i caschetti per i bikers, a sottolineare uno dei valori che da sempre contraddistingue la storia del Marchio: ‘Safety First’.

Con la collezione Classic si fondono tradizione e innovazione, raccontati attraverso capi di abbigliamento dallo stile senza tempo, in alcuni casi caratterizzati da una manifattura artigianale ed esclusivi elementi di dettaglio, come le giacche in pelle per uomo e donna, realizzate da Heinz Bauer Manufakt per Mercedes-Benz.

Con il capitolo Motorsports entriamo direttamente nei box della scuderia MERCEDES AMG PETRONAS MOTORSPORT, pronti a vivere un’altra grande stagione a fianco delle Frecce d’Argento. Una linea di abbigliamento completa, che da quest’anno è affiancata dalla collezione dedicata al Mercedes-Benz EQ FORMULA E TEAM.

Rosso e nero sono i colori distintivi della linea Mercedes-AMG, che entra da protagonista nella Mercedes-Benz Collection per una passerella high performance che manda sotto i riflettori capi di abbigliamento, accessori, automobiline elettriche per bambini e persino una versione del più classico dei giochi da tavolo: il Monopoly made in Affalterbach.

Il look distintivo di Mercedes-AMG entra anche nella collezione Child Safety che tra i gli articoli per la sicurezza in auto dei più piccolo, presenta il seggiolino KIDFIX XP, con rivestimento realizzato utilizzando materiali originali delle sportive Mercedes-AMG.