Mercedes-Benz: ecco le prime stazioni di ricarica ad alta potenza in tutto il mondo

Mercedes-Benz sta facendo un passo epocale nel mondo dell’energia sostenibile con l’annuncio dell’apertura delle sue prime stazioni di ricarica ad alta potenza. Questo ambizioso progetto, denominato “Mercedes-Benz Charging Hub”, segna una pietra miliare nella trasformazione dell’industria automobilistica verso una mobilità più ecologica.

Con un debutto previsto per questo autunno, le prime tre stazioni di ricarica ad alta potenza entreranno in funzione a livello globale, specificamente ad Atlanta (USA), Chengdu (Cina) e Mannheim (Germania). Questi hub rappresentano solo l’inizio di un piano di espansione che vedrà Mercedes-Benz ampliare la sua rete di ricarica a oltre 2.000 punti ad alta potenza entro la fine del 2024. L’obiettivo a lungo termine è ancor più ambizioso: creare più di 2.000 Charging Hub con oltre 10.000 punti di ricarica entro la fine del decennio.

Redefinizione della Ricarica Elettrica

Con questa rete di ricarica, Mercedes-Benz sta ridefinendo gli standard di velocità, comodità e sostenibilità nella ricarica dei veicoli elettrici. Le stazioni di ricarica offrono una potenza di ricarica fino a 400 kW, utilizzando standard come CCS1, CCS2, NACS e GB/T, a seconda della regione. Grazie a una gestione intelligente della ricarica, ogni veicolo può essere caricato alla sua potenza massima, riducendo al minimo i tempi di attesa per i clienti.

L’ubicazione delle stazioni di ricarica è stata attentamente pianificata per garantire un’esperienza piacevole e sicura. Sono posizionate nelle principali aree di traffico e in alcune concessionarie Mercedes-Benz selezionate, offrendo servizi aggiuntivi come punti di ristoro, snack e servizi igienici. La sicurezza è prioritaria, con telecamere di sorveglianza previste per le stazioni di ricarica. In alcuni punti selezionati, i pali della luce intelligenti non solo illuminano adeguatamente ma forniscono anche informazioni sulla disponibilità del punto di ricarica e sullo stato di ricarica del veicolo. Le pensiline in alcune stazioni offrono protezione dalle intemperie, garantendo un’esperienza di ricarica confortevole in qualsiasi condizione meteorologica.

Accessibile a Tutti

Un aspetto fondamentale del progetto è l’apertura agli automobilisti di tutti i marchi. Sebbene i clienti Mercedes-Benz godano di vantaggi speciali, come la possibilità di prenotare un punto di ricarica tramite il servizio Mercedes-Benz me Charge, la rete è disponibile per chiunque utilizzi veicoli elettrici. Questa iniziativa è un passo importante verso la creazione di un ecosistema di ricarica aperto e inclusivo.

Integrazione Perfetta

Mercedes-Benz mira a rendere la ricarica il più semplice possibile per i suoi clienti. Grazie al sistema di navigazione Mercedes-Benz con Electric Intelligence, le stazioni di ricarica saranno integrate direttamente nella pianificazione del percorso, mostrando la strada migliore per raggiungere il prossimo punto di ricarica. Inoltre, le stazioni di ricarica offriranno funzionalità come Plug & Charge, che automatizza il processo di ricarica e di pagamento non appena il cavo viene collegato, rendendo l’esperienza di ricarica ancora più comoda.