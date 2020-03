Mercedes-Benz Vans, prova di eVito con le aziende

La mobilità elettrica sta influenzando sempre più le decisioni di acquisto e il modo di spostarsi da parte dei clienti commerciali e privati nella vita di tutti i giorni. In questo contesto, Mercedes-Benz Vans non agisce solo in qualità di costruttore, ma considera anche l’ecosistema intorno al veicolo, come ad esempio le necessarie infrastrutture di ricarica e tutte le misure di assistenza. Per queste ultime, a causa della tecnologia ad alta tensione installata, sono necessarie officine adeguatamente attrezzate e personale di assistenza opportunamente formato. Insieme ai clienti, è stata testata l’idoneità delle misure e dei processi del servizio assistenza rispetto alle specifiche esigenze dei possessori di furgoni per un periodo di prova di tre mesi, in collaborazione con la sede Mercedes-Benz Vans di Stoccarda e il settore Assistenza di Mercedes-Benz Vans Sales Germania.

In viaggio insieme ai clienti

Alle aziende e alle imprese di vari settori come DHL, Deutsche Bahn (le ferrovie tedesche), e alle società di smaltimento rifiuti della città di Ulm è stato fornito per un certo periodo di tempo un eVito. Il veicolo è stato dotato di un apposito dispositivo che registrava i dati necessari per poter effettuare una rapida valutazione. E’ stata prestata particolare attenzione agli effetti del comportamento di guida sull’uso ottimale della batteria, al fine di ottimizzare l’autonomia dei veicoli nell’attività quotidiana. Presso la sede del cliente è stata effettuata una valutazione dell’infrastruttura di ricarica esistente, fornita una consulenza in merito all’installazione e alla potenza di allaccio necessarie e valutata la predisposizione di una wallbox. In questo caso l’attenzione si è concentrata sulla gestione ottimale dell’autonomia, che grazie a un sistema di ricarica intelligente, ha aiutato ad evitare i picchi di carico, a individuare l’infrastruttura di ricarica e la potenza di allaccio effettivamente necessarie per le dimensioni della flotta.

Oltre alla valutazione dei risultati tecnici, è stata effettuata un’ampia indagine tra i clienti. Ai conducenti sono state chieste informazioni sulle loro esperienze con eVito nell’uso quotidiano, mentre ai collaboratori delle officine, ai gestori delle flotte e agli acquirenti sono state poste domande sulle infrastrutture di ricarica e sulla pianificazione delle flotte. I clienti hanno potuto utilizzare i risultati ottenuti per adattare in modo adeguato la propria flotta di veicoli elettrici, l’infrastruttura di ricarica e le necessarie misure di assistenza. Per Mercedes-Benz Vans, le informazioni raccolte sono servite per l’ulteriore sviluppo di offerte di assistenza speciali e per l’orientamento futuro dei servizi di mobilità elettrica.

I test sono stati completati in tutte le aziende e la risposta è stata del tutto positiva. Le prime valutazioni hanno dimostrato che è stato possibile integrare i veicoli nei processi aziendali esistenti senza difficoltà e non è stata necessaria alcuna conversione nella gestione dei veicoli rispetto al modello Vito con propulsione convenzionale. Dopo le incertezze iniziali, i conducenti hanno acquisito sempre più esperienza nella gestione dell’autonomia della batteria e del veicolo in generale. Il comportamento di guida è stato descritto come addirittura migliore rispetto alla guida con un motore a combustione. Questo è merito principalmente della posizione del baricentro del veicolo più vicina al suolo, dovuta alla batteria installata nel sottoscocca. L’infrastruttura di ricarica esistente è stata sufficiente in tutti i casi grazie a un’efficiente gestione della ricarica. Il passo successivo sarà valutare i risultati pilota e convogliarli nello sviluppo dei veicoli, nel servizio di assistenza delle officine e, se necessario, nello sviluppo di futuri prodotti di vendita.

Waldemar Koch, responsabile della flotta delle aziende di smaltimento rifiuti della città di Ulm: “Le aziende di smaltimento rifiuti della città di Ulm sono grate di aver potuto testare il funzionamento dei furgoni elettrici insieme a Mercedes-Benz Vans. Nelle scorse settimane è stato dimostrato, come precedentemente ipotizzato, che i furgoni elettrici si integrano molto bene nei nostri processi operativi esistenti. Entrambe le parti sono state in grado di acquisire preziose conoscenze da questo periodo di prova, utili per la futura gestione della flotta con veicoli elettrici”.

Veljko Stojkov, Key Account Manager Service presso Mercedes-Benz Vans Sales Germania: “Anche le misure di assistenza devono essere perfettamente adattate alle esigenze e ai desideri dei clienti. Per molti aspetti, la manutenzione e l’assistenza nel settore dei veicoli elettrici si differenziano da quelle dei veicoli con motore a combustione. I nostri collaboratori e le nostre officine sono ben preparati alla mobilità elettrica e siamo lieti di aver acquisito conoscenze ed esperienze concrete nella pratica operativa insieme ai nostri clienti durante questo periodo di prova. Ringrazio tutte le aziende e le imprese che vi hanno preso parte per l’intensa e fiduciosa collaborazione”.

