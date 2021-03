Mercedes Classe G: nel cuore del Messico con una versione unica

L’artigianalità è un elemento caratterizzante del concept stesso di Classe G che da oltre 40 anni rappresenta uno dei modelli più iconici della Stella. Un valore che si rispecchia in tutte le fasi costruttive della vettura, che viene realizzata prevalentemente a mano, esclusivamente nell’impianto austriaco di Graz. L’80% di tutte le vetture Classe G uscite dalla fabbrica sono ancora in circolazione: una prova dell’eccezionale qualità di questo leggendario fuoristrada. Questa esclusività è anche frutto di elevati livelli di personalizzazione, grazie al programma G manufaktur. Per rendere ancora più evidente l’unicità e l’elemento artigianale di Classe G, il team di Graz ha affidato alla coppia di artisti messicani, María e Jacobo Ángeles, il compito di trasformare questa icona senza tempo in un capolavoro di arte zapoteca. Un video racconta la nascita e la realizzazione di questo affascinante progetto.

Ad ogni tocco di colore che prende vita sulla livrea di Classe G María e Jacobo Ángeles rendono omaggio all’artigianato della cultura indigena. Una cultura profondamente radicata nelle comunità di Oaxaca, portata oggi avanti da molti artigiani. Uomini e donne che non soltanto conservano antichi modi di lavorare e secoli di conoscenza, ma vanno oltre, esplorando la propria libertà artistica e sperimentando nuovi materiali, spingendo la propria arte oltre nuovi picchi di creatività. Proprio come il team di Classe G a Graz, che oltre a creare e assemblare la vettura, eleva continuamente il proprio patrimonio e perfeziona ogni dettaglio, fino alla bellezza assoluta.

La ricchezza nella diversità: il programma G manufaktur

Il programma G manufaktur nasce per rendere ancora più unica ed esclusiva la Classe G, assecondando la personalità del cliente. Offre, infatti, una varietà pressoché illimitata di opzioni di personalizzazione. Anche qui la scelta è stata ampliata. Ad esempio, tre nuovi colori di vernice solida G manufaktur classic grey uni, G manufaktur deep green uni e G manufaktur china blue uni evocano i leggendari colori distintivi nella storia di Classe G. Per il nuovo Night Package magno, G manufaktur offre ulteriori accenti in nero: l’anello della ruota di scorta verniciato in night black magno, paraurti ed estensioni dei passaruota dello stesso colore. In alcuni paesi è disponibile anche un body-styling bar in magno nero notte.

Il programma G manufaktur comprende esclusivamente il pacchetto notte II e il pacchetto notte AMG II, ciascuno in combinazione con i pacchetti notte delle denominazioni di modello standard. La personalizzazione con G manufaktur è parte integrante del processo di produzione permette così di evitare qualsiasi dilazione sui tempi di consegna.