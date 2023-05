Mercedes EQA+: SUV compatto, tecnologico e confortevole

La gamma EQ, in casa Mercedes, rappresenta una famiglia di vetture elettriche che vanta modelli declinati su quasi tutti i segmenti, partendo dalla EQA per arrivare fino a EQS, l’ammiraglia elettrica.

Mercedes EQA utilizza la stessa piattaforma delle compatte del Gruppo (la MFA) allungata di 50mm. La entry level della famiglia EQ è disponibile in due configurazioni: EQA 250+ e EQA 350 4Matic, più potente e con maggiore motricità. Noi abbiamo provato la EQA 250+, dove il “+” rappresenta un pacco batterie più grande che adesso sfiora i 71 Kwh.

Derivata dalla GLA, EQA ha forme riviste che rimandano alla trazione elettrica e testimoniano molto bene il “modern luxury”. Il frontale presenta una mascherina Black Panel con Stella centrale tipica di Mercedes-EQ. Un altro elemento di design tipico dei modelli a trazione completamente elettrica di Mercedes-EQ è la fascia luminosa anteriore e posteriore: un trasmettitore di luce orizzontale collega tra loro le due luci di marcia diurne dei fari completamente a LED e garantisce uno “sguardo” molto personale, di giorno e di notte. Oltre che votati allo stile, gli adattamenti della carrozzeria con modifiche a paraurti, maniglie e specchietti, sono studiati anche per migliorare l’aerodinamica che vanta un Cx di 0,28.

Come nelle migliori tradizioni Mercedes, gli interni sono estremamente curati, con un design davvero accattivante. Molto bello il gioco di luci creato dalla plancia con zone retroilluminate come le bocchette d’areazione, la zona davanti al passeggero e il tunnel centrale. La zona di guida, invece, è dominata dal cruscotto digitale che crea un tutt’uno con lo schermo del sistema multimediale MBUX da 10,3″. Il tunnel centrale è molto ben organizzato grazie ai vani portaoggetti, la ricarica a induzione per lo smartphone e il touchpad dal quale si gestisce un infotainment in maniera molto intuitiva e veloce. Android Auto e Apple CarPlay sono disponibili di serie solo nella variante cablata. Non manca un head-up display a colori, che proietta le principali informazioni sul parabrezza. L’abitabilità è ottima, quattro passeggeri stanno molto comodi e possono usufruire di un notevole spazio per gambe e testa.

Come detto, EQA 250+ vanta un propulsore elettrico da 190 cavalli (140 kW) abbinato ad una batteria da quasi 71 kWh. Una dimensione che, durante il nostro test, ci ha garantito circa 400 km di autonomia. A tratti anche con una guida “allegra”. La coppia del motore elettrico permette uno scatto importante soprattutto nei primi metri. Su strada EQA+ è agile (a dispetto del peso che supera le due tonnellate) ed è in grado di assorbire le asperità del manto stradale senza alcun problema, per un comfort percepito molto alto. Buono anche il feeling di guida grazie alla frenata rigenerativa che permette di guidare la vettura, senza dover quasi mai utilizzare il pedale del freno. Tuttavia manca la cosiddetta funzione “one pedal” che frena il mezzo fino a fermarlo. Molto bene anche i sistemi di assistenza alla guida, mai invasivi e sempre puntuali. La velocità massima è auto-limitata a 160 km/h, proprio per preservare la batteria, e l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in 8,6 secondi.

Parlando di ricarica, quella della EQA richiede poco più di 6 ore utilizzando una wallbox da 11 kW. Sfruttando, però, la modalità di ricarica rapida o corrente continua attraverso il sistema a 400 Volt, è possibile ottenere una carica dell’80% in circa 30 minuti a partire dal livello minimo di batteria.

La gamma EQA parte da 56.630 euro per la variante 250+ in allestimento Sport.