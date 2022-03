Metahype: Cupra entra nel Metaverso e lancia una lunga serie di novità

Cupra continua ad evolversi e lo fa, in occasione del suo quarto anniversario, annunciando una lunga serie di novità a partire dalla visione per il 2022 battezzata CUPRA². Il Marchio spagnolo non ha svelato solo l’arrivo di due nuovi modelli, ma anche la volontà di portare le proprie esperienze emozionali in una dimensione completamente nuova, con il lancio di Metahype, una nuova piattaforma collaborativa nel metaverso.

CUPRA²: Una visione ambiziosa per il 2022

“Il nostro 4° anniversario ha un significato speciale. I piani che abbiamo in serbo per il 2022 includono l’intenzione di raddoppiare le nostre vendite, il nostro fatturato e la nostra rete di vendita. Questo è il motivo per cui chiamiamo la nostra ambizione CUPRA²“ ha affermato Wayne Griffiths, CEO di CUPRA. “Quest’anno dimostreremo ancora una volta che nulla può trattenere il nostro impulso inarrestabile”. Cupra intende anche raddoppiare la sua rete globale di Cupra Masters e Cupra City Garage, portando queste offerte a più membri possibili della Cupra Tribe in tutto il mondo.

Il numero uno del Marchio spagnolo ha anche annunciato che il brand lancerà due nuovi modelli, raddoppiando la gamma attuale. Questa anticipazione arriva dopo l’annuncio dell’anno scorso su Tavascan, attesa nel 2024, secondo modello elettrico che si andrà ad aggiungere a BORN, a cui seguirà nel 2025 l’arrivo della novità elettrica basata sulla concept UrbanRebel.

Metahype: portare le esperienze emotive di Cupra al livello successivo

Trasmettere emozioni uniche è la caratteristica fondamentale di Cupra e, entro la fine del 2022, le sue esperienze emotive potranno essere vissute anche in uno spazio completamente nuovo grazie all’entrata nel metaverso. “Metahype è la nostra interpretazione di questo nuovo universo. È uno spazio collaborativo in cui marchi, startup e creatori di contenuti possono ospitare un’ampia varietà di eventi ed esperienze per consentire alle persone di creare e condividere cultura” ha aggiunto Griffiths. “Con l’ingresso di Cupra nel metaverso, stiamo dimostrando ancora una volta di essere un marchio che va oltre l’industria automobilistica”.

Sviluppato in collaborazione con VISYON, società creativa immersiva e parte del Gruppo Mediapro, Metahype è basato sulla collaborazione. A partire da marchi del mondo della musica e dell’intrattenimento, come Primavera Sound e UBEAT, Cupra collaborerà con partner provenienti da più settori per ispirare la nuova generazione. Parlando con la futurista e Chief Metaverse Officer Cathy Hackl, Griffiths ha rivelato che i marchi e gli individui saranno in grado di mostrare materiale artistico come NFT, proporre prodotti digitali e fisici e trasmettere contenuti in streaming all’interno di Metahype.

Il Marchio spagnolo avrà un proprio hub all’interno della piattaforma, un luogo dove potrà creare esperienze nuove e spettacolari per la CUPRA Tribe in diversi punti del percorso del cliente. “Con i mondi virtuali i marchi hanno l’opportunità di creare esperienze completamente nuove e coinvolgenti per i loro clienti esistenti e futuri. Questa è una grande opportunità per Cupra di impegnarsi con le sue comunità in modi innovativi e veramente autentici tramite Metahype” ha affermato Hackl.

CUPRA² Experience: un nuovo modo di gareggiare

Oltre a portare le proprie esperienze emozionali nel metaverso, Cupra ha creato un nuovo modo di gareggiare, combinando il mondo reale e quello virtuale: la CUPRA² Experience. “Con il nostro UrbanRebel 100% elettrico, stiamo portando l’esperienza CUPRA² nel mondo, un’esperienza di corsa unica in cui ciò che guidi è reale, ma ciò che vedi è virtuale” ha spiegato Antonino Labate, Direttore Strategia, Sviluppo Business e Operazioni. “Con la CUPRA² Experience, siamo pronti a dare una scossa ai tradizionali formati degli sport motoristici”.

In occasione del lancio della nuova esperienza di guida, verrà messo all’asta il primo NFT di UrbanRebel. Il vincitore avrà l’opportunità di essere uno dei primi piloti della CUPRA² Experience.