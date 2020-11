Metzeler: ecco le novità del 2021

Nel corso del 2020 METZELER ha rinnovato gran parte del suo portfolio on-road con l’introduzione di quattro importanti prodotti: dal RACETEC TD SLICK ideato per l’utilizzo tra i cordoli, al pneumatico supersportivo SPORTECTM M9 RR, al ROADTEC 01 SE, prodotto dalle spiccate performance sportive pur mantenendo caratteristiche sport-touring, fino al ROADTEC SCOOTER, dedicato al comparto scooter.

Il lavoro di ricerca e sviluppo portato avanti dagli ingegneri METZELER non si è mai arrestato ed il brand dell’elefantino blu, sempre in prima linea sia nell’innovazione tecnologica che nell’anticipazione dei trend di mercato, è oggi pronto a svelare importanti novità nel suo portfolio on-road, on-off e off-road: TOURANCETM NEXT 2, il nuovo pneumatico di riferimento nel segmento degli equipaggiamenti per l’enduro stradale, le nuove misure trail di SPORTECTM M9 RR, le nuove specifiche anteriori e posteriori di MCE 6 DAYS EXTREME sviluppate per le competizioni di enduro tradizionale ed enduro estremo, la nuova specifica R all’interno del portfolio MC360TM, progettata per un impego agonistico nel comparto motocross e le evolutive della gamma RACETEC SM, il prodotto dedicato alle competizioni Supermoto, sono le molteplici novità dell’offerta METZELER del 2021.

TOURANCE NEXT 2

TOURANCE NEXT 2 è la scelta ideale per i proprietari di moto enduro stradali utilizzate sia per lunghi viaggi che per escursioni fuori città, da soli o con passeggero, anche a pieno carico, e che ricercano in un pneumatico l’aspetto aggressivo di un battistrada di ispirazione fuoristradistica, ma anche una sintesi esaustiva di prestazioni stradali di prim’ordine unite a comfort di guida e durata. Anche i motociclisti che utilizzano la loro maxi enduro per spostamenti giornalieri urbani potranno apprezzare la sensazione di sicurezza che TOURANCETM NEXT 2 offre sui diversi tipi di superfici anche in condizioni di bagnato. Il disegno battistrada mantiene gli elementi distintivi della famiglia METZELER e implementa soluzioni tecniche innovative a favore della costanza delle prestazioni. Sulla fascia battistrada dell’anteriore METZELER introduce una innovativa mescola high-silica (85%) contenente polimeri funzionalizzati che ne esaltano le caratteristiche di aderenza sul bagnato e la stabilità. La fascia battistrada del posteriore è multimescola e caratterizzata a seconda della misura da una struttura CAP&BASE (la mescola centrale si estende al di sotto delle due fasce di mescola di spalla) o dal nuovo schema METZELER HYPERBASE (la mescola centrale e le fasce laterali sono supportate da un base full-carbon-black orientato alla stabilità dinamica e termica). La fascia centrale replica la stessa mescola dell’anteriore, mentre quelle di spalla sono full-silica ed orientate al bagnato ed al grip in appoggio.

SPORTEC M9 RR

E’ il più recente pneumatico supersportivo METZELER e ora si arricchisce ulteriormente grazie all’arrivo delle misure radiali 120/70 R 19 60V anteriore e 170/60 R 17 72V posteriore, dedicate all’equipaggiamento delle più popolari adventure bike, che potranno ora godere di una esperienza di guida sportiva senza precedenti.

MCE 6 DAYS EXTREME

Vanta ad oggi un ricco palmarès di vittorie nello spettacolare mondo delle competizioni enduro, tra cui quaranta titoli mondiali vinti nel FIM Enduro World Championship con piloti del calibro di Steve Holcombe, e molteplici collaborazioni con eventi di spicco tra cui l’International 6 Days di Enduro ed il RED BULL Romaniacs, di cui Metzeler è partner tecnico. Il rinnovato portfolio MCE 6 DAYS EXTREME include molteplici novità tra cui nuove specifiche anteriori e posteriori dedicate all’enduro estremo, ora facilmente identificabili anche grazie a linee colorate sul battistrada.

MC360

E’ il pneumatico off-road del portfolio prodotti del brand METZELER destinato alle discipline fuoristradistiche a livello amatoriale e professionale di motocross, supercross, cross-country e freestyle. Dalla sua introduzione sul mercato, che lo ha visto protagonista di un’avventurosa ascesa da record al Nevado Ojos del Salado, il vulcano più alto del mondo situato tra Argentina e Cile stabilendo ben tre primati mondiali, MC360 ha fatto della versatilità la sua arma vincente nonché il vantaggio competitivo che lo ha distinto dalla concorrenza. A partire da maggio 2021 le misure motocross saranno disponibili anche nella nuova specifica R per le applicazioni agonistiche su circuito. Con queste misure METZELER introduce innovative mescole di fascia battistrada e di struttura, sviluppate per garantire prestazioni ai massimi livelli. Le specifiche R di MC360TM saranno disponibili esclusivamente in versione NHS (Not for Highway Service) e su entrambi i battistrada Mid-Soft e Mid-Hard.

RACETEC SM

E’ il pneumatico della gamma racing METZELER dedicato al mondo Supermoto, fresco di vittoria del titolo nel Campionato Europeo Supermoto 2020 con Diego Monticelli, nella sua configurazione da 16,5” per la ruota anteriore.

RACETEC SM offre la possibilità di optare per un pneumatico anteriore nel calettamento da 16,5” (⌀ 420mm) o 17”, in abbinamento al classico posteriore da 17”. Tutte le misure sono declinate nelle soluzioni di mescola battistrada tipiche di METZELER: la Supersoft K0, la Soft K1 e la Media K2, tutte ad alto contenuto di silice per un warmp-up immediato e una perfetta pulizia già pochi metri dopo le sezioni sterrate.

Per il 2021 METZELER aggiorna tutta la gamma: al posteriore troviamo l’ultima evoluzione della mescola K0 che migliora il grip in uscita di curva e permette delle percorrenze più sostenute, migliorando la consistenza della performance lungo tutta la durata della gara.

L’anteriore da 17” prevede un aggiornamento del profilo che regala un miglioramento del feeling in ingresso di curva e della rapidità di discesa in piega. Il tutto è coadiuvato da un aggiornamento completo del comparto mescole. Questa soluzione si rivela la preferita dai piloti per le classi S4, dove è prevista la sola sessione asfaltata.