METZELER: nel 2024 arriva ROADTEC 02

ROADTEC 02, il nuovo pneumatico sport touring del brand Metzeler, sta terminando con successo le fasi finali di sviluppo e di testing e, a partire da gennaio 2024, sarà disponibile per la vendita al pubblico.



Rispetto al predecessore ROADTEC 01, ROADTEC 02 migliora nettamente le prestazioni dinamiche, in primis la maneggevolezza e il comportamento su bagnato, e lo fa utilizzando anche un’elevata percentuale di materiali di origine naturale (materiali interamente o parzialmente derivati da biomassa: piante e vegetali) o riciclati.



Il segmento di appartenenza di ROADTEC 02 è quello Sport-Touring, ovvero quello proprio dei pneumatici per uso misto sportivo e turistico, ma con questo prodotto il brand Metzeler ha alzato ulteriormente l’asticella della sportività andando di fatto a creare un pneumatico “Super sport touring” in grado di vantare le caratteristiche tipiche di una gomma da turismo, come chilometraggio elevato e ottimo grip sul bagnato, unite a molte di quelle più proprie di pneumatici supersportivi, come la maneggevolezza che conferisce nuovi livelli di sportività.

ROADTEC 02 è il nuovo pneumatico destinato ai possessori di moto stradali di grossa cilindrata come naked, crossover, sport tourer e tourer, che vengono usate per viaggiare, sia che si tratti di una semplice gita fuori porta con naked sia nel caso di lunghi viaggi con le altre tipologie di moto. In tutti questi casi, ROADTEC 02 sarà per questi motociclisti un perfetto compagno di viaggio. Grazie alla sua maneggevolezza, renderà la guida della motocicletta più facile e meno stancante migliorando anche la tenuta della traiettoria in piega.

Con le nuove mescole di ROADTEC 02 sono stati ridotti anche i tempi di riscaldamento del pneumatico a vantaggio della sicurezza fin dai primi chilometri. Infine, sono state migliorate le prestazioni in condizioni difficili come freddo o asfalto bagnato e scivoloso.

Tutto questo si traduce per il motociclista in piacere di guida, alte prestazioni e sicurezza in una gamma completa di condizioni operative.

Il pneumatico ROADTEC 02 rappresenterà inoltre la prima linea di prodotti del brand Metzeler ad essere caratterizzata da un’elevata percentuale di materiali di origine naturale e riciclati, consentendo una sostanziale riduzione della quantità di ingredienti di origine fossile e minerale.