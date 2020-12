MG: al debutto il suv Ehs Plug-in.

Dopo il successo del SUV 100% elettrico MG ZS EV, il 7 dicembre MG si appresta a lanciare ufficialmente il secondo modello per l’Europa, MG EHS Plug-in Hybrid. Con il riferimento all’Elettrico nel nome, MG enfatizza il suo impegno nel rendere la mobilità elettrificata accessibile a tutti gli europei giovani di spirito, motivati a cambiare il mondo che li circonda e pronti ad un nuovo stile di vita elettrico.

Il SUV rispettoso dell’ambiente è stato progettato per offrire elevati standard di qualità e sicurezza, sarà subito disponibile per mettere a disposizione una tecnologia avanzata ad un prezzo accessibile. MG EHS Plug-in Hybrid consente a chi non fosse ancora pronto per un’auto 100% elettrica di guidare in maniera sostenibile senza la preoccupazione della ricarica.

Durante le festività di dicembre MG EHS Plug-in Hybrid sarà sotto i riflettori in un modo assolutamente divertente. MG ha creato il Christmas truck, un camion decorato a tema natalizio che porterà il nuovo modello in tour per l’Europa. MG è pronta ad entrare in nuovi mercati come la Germania, la Svezia, l’Italia, la Spagna e il Portogallo e a rafforzare la propria presenza in Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Norvegia, Danimarca, Islanda e Austria dove MG ZS EV è già commercializzato.

Il lancio al pubblico è previsto il 10 dicembre e l’arrivo sul mercato a partire da gennaio 2021.