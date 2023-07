MG Motor UK svela il concept MG EX4 al Festival of Speed di Goodwood

Il Festival of Speed di Goodwood è pronto a stupire gli appassionati di auto di tutto il mondo con il suo evento annuale che promette emozioni e innovazione. Tra le novità più attese di quest’anno c’è il debutto del concept MG EX4, un’auto ad alte prestazioni che vuole celebrare la leggendaria Metro 6R4 degli anni ’80 in modo audace e affascinante.

L’MG EX4 è stato progettato dal team MG del SAIC Design Advanced di Londra, lo stesso gruppo che ha creato la futuristica MG Cyberster. Questa nuova creazione promette di lasciare il pubblico a bocca aperta con la sua trasmissione elettrica a doppio motore, che fornisce una potenza totale di 320 kW (435CV) e una coppia che può raggiungere i 600Nm.

Ma non è solo la sua meccanica a catturare l’attenzione. La MG EX4 sarà esposta nel paddock First Glance del Festival of Speed di Goodwood con una livrea distintiva, creata appositamente per l’occasione. Questo design unico renderà omaggio al 40° anniversario della Metro 6R4, una delle icone del rally degli anni ’80. Sarà un’autentica celebrazione di un’epoca d’oro del motorsport, che continuerà a vivere attraverso l’innovazione e la passione di MG Motor UK.

Ma l’MG EX4 non sarà l’unico veicolo della gamma MG a brillare durante il Festival of Speed di Goodwood. Accanto a essa ci sarà la MG Cyberster, che si esibirà per la prima volta in modo dinamico lungo il percorso di Climb the Hill. La MG Cyberster, con il suo design audace e futuristico, rappresenta l’avanguardia della mobilità elettrica e incarna lo spirito di innovazione di MG Motor UK.