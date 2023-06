MG: nuovo Look per i C-SUV HS e EHS

MG presenta la nuova versione del SUV compatto HS/EHS, che ha segnato il ritorno del marchio sul mercato italiano insieme alla MG ZS.

Questa vettura ha conquistato il cuore dei clienti del segmento C, il più importante per il mercato italiano, grazie al suo elevato rapporto qualità-prezzo, che recentemente l’ha portata a diventare l’auto più venduta nel Regno Unito.

Il restyling conferisce a questo SUV compatto un aspetto contemporaneo e uno stile più deciso e sportivo, senza comprometterne l’eleganza e la funzionalità. Le dimensioni rimangono invariate, con una lunghezza di 4.610 mm, larghezza di 1.876 mm e altezza di 1.685 mm (altezza da terra di 145 mm), e un passo di 2.720 mm. Gli allestimenti disponibili sono Luxury e Comfort.

Il frontale dell’auto è stato oggetto delle maggiori modifiche, con un ridisegno e l’adozione di una griglia satinata con un nuovo motivo, incorniciata da un profilo a contrasto. I gruppi ottici sono completamente nuovi e tutti gli allestimenti dispongono della tecnologia a LED di SAIC LIGHT TECHNOLOGY come standard. Gli indicatori di direzione inseriti nei gruppi ottici sono a LED con un design verticale, sottolineando l’aspetto innovativo del nuovo stile. Anche la protezione sottoscocca è stata ridisegnata per completare l’effetto sportivo che richiama le radici del marchio.

Nella parte posteriore troviamo una nuova firma luminosa che ricorda alcuni elementi della bandiera britannica. Sull’allestimento Luxury delle nuove MG HS e EHS Plug-in Hybrid sono disponibili cerchi da 18″ a cinque razze con un nuovo design e pneumatici 235/50 R18 97W. “Iron Oxide Grey” è il nuovo colore metallizzato che si aggiunge alla gamma di colori per la carrozzeria. Con il restyling, il colore standard diventa Brighton Blue anche per la EHS (già presente su HS).

Gli interni presentano alcune novità, come un sistema di infotainment con un hardware aggiornato che offre una risposta più rapida e funzionale, oltre a elementi grafici rinnovati.

La versione MG HS è disponibile con un motore a 4 cilindri in linea, 1.5 Turbo GDI a benzina da 162 CV / 119 kW, con cambio manuale a 6 rapporti o, come alternativa, un cambio a doppia frizione a 7 rapporti.

La MG EHS, invece, offre i vantaggi della tecnologia plug-in hybrid, con un’autonomia fino a 52 km in modalità completamente elettrica. Abbinando le prestazioni del motore 1.5 Turbo GDI a un motore elettrico da 90 kW, alimentato da una batteria da 16,6 kWh, la potenza complessiva del sistema raggiunge i 258 CV, con emissioni pari a 43 gr CO2/km. È disponibile un cambio intelligente a 10 velocità.

La motorizzazione plug-in hybrid rientra nei parametri per accedere all’ECOBONUS (DPCM 6 aprile 2022), che prevede un incentivo di € 4.000 in caso di rottamazione (per vetture fino a Euro 4) o € 2.000 senza rottamazione.

La sicurezza rappresenta un elemento fondamentale per MG, e entrambe le versioni di MG offrono il pacchetto MG Pilot, che include una vasta gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), come Adaptive Cruise Control, Blind Spot Information System, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning e una telecamera a 360 gradi.

L’ampia dotazione degli interni garantisce un viaggio estremamente confortevole, con sedili anteriori riscaldati e regolabili elettricamente, specchietti ripiegabili elettricamente. La tecnologia di bordo supporta e facilita il conducente grazie ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori, al sistema di navigazione e alla connettività che include Android Auto e Apple CarPlay.

Per mantenere la competitività di entrambe le versioni, SAIC Motor Italy ha rinnovato il proprio supporto per garantire il vantaggio cliente attraverso una campagna promozionale che prevede 1.400€ di vantaggio su MG EHS Plug-in hybrid. Per MG HS il vantaggio arriva a 2000€, inoltre, sempre sulla motorizzazione a benzina si aggiunge un vantaggio extra grazie al Summer bonus di 400€ (fino al 30/09/23) che porta il vantaggio totale fino a 2.400€.