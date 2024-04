MG3 Hybrid+: la compatta ibrida all’attacco del segmento B

Una citycar ibrida di segmento B, tecnologicamente avanzata, che offre una combinazione di prestazioni, efficienza e comfort. SAIC Motor Italy lancia la nuova MG3 Hybrid+, una vettura compatta e maneggevole, che offre livelli di equipaggiamento e di spazio a bordo ai vertici della categoria.

La prima full-hybrid compatta della Casa ha un’estetica semplice e lineare. La MG3 Hybrid+ misura 4,11 metri in lunghezza, 1,80 metri in larghezza e 1,50 metri in altezza, con un passo di 2,57 metri. Il design frontale si ispira al resto della gamma, con una griglia ampia nella parte inferiore e fari sottili che conferiscono personalità. Le linee della carrozzeria sono dinamiche, mentre il design posteriore è sobrio, con fanali orizzontali e una grafica tridimensionale distintiva.

All’interno lo spazio è studiato in maniera molto razionale. La plancia è lineare e ospita il cruscotto digitale da 7″ e lo schermo del sistema infotainment da 10,25″. Gli ingegneri MG hanno lavorato molto sulla grafica e sulla reattività dei due schermi, mentre sulla console centrale è stata mantenuta una serie di controlli con tasti a pianoforte per massimizzare la sicurezza e la praticità durante la guida. Di serie c’è il climatizzatore manuale, la retrocamera con i sensori di parcheggio al posteriore mentre negli allestimenti alto di gamma troviamo sedili e volante riscaldati, telecamera a 360°, rivestimenti in similpelle e anche sistema keyless. E poi c’è l’app per il controllo da remoto di portiere e climatizzatore, oltre ai soliti Android Auto e Apple CarPlay.

Ampia la dotazione di ADAS: la console MG Pilot include il sistema di mantenimento della corsia (LKA) con avviso di superamento della linea di carreggiata (LDW), il cruise control adattivo (ACC)anche con funzione di intelligent cruise assist (ICA), l’avviso di collisione anteriore (FCW) e il sistema di assistenza al traffico (TJA).

Il cuore di nuova MG3 Hybrid+ è un powertrain ibrido da 195 CV di potenza complessiva, composto da un motore 1.5 benzina da 102 CV, un motore elettrico da 136 CV, un generatore e una batteria da 1,83 kWh. Piacevole da guidare, non eccessivamente incline al rollio e con un ottimo brio anche in salita grazie all’abbondante coppia dell’elettrico, la MG3 Hybrid+ è pratica e comoda e ben più scattante rispetto a molte concorrenti. Il sistema ibrido, fino ai 50 km/h, viaggia con il solo motore elettrico, e fa lo stesso tra i 50 e gli 80 km/h, anche se in questo caso la maggior velocità richiede l’intervento più frequente del motore termico in veste di generatore. Infine, superati gli 80 km/h, MG3 Hybrid Plus usa entrambi i motori per fornire trazione alle ruote.

Il guidatore può personalizzare la risposta della MG3 scegliendo tra tre modalità di guida: Eco, Standard e Sport. La modalità Eco è calibrata per ottimizzare il risparmio di carburante dunque prevede un’accelerazione moderata, mentre la Standard offre un mix tra risparmio e prestazioni e risulta adeguata nella maggior parte delle tipologie di viaggio. La modalità Sport prevede un’impostazione più reattiva, che consente di sfruttare al meglio la potenza combinata e di ottenere prestazioni ai vertici della categoria nella classe delle citycar ibride del segmento B.

Saranno disponibili tre allestimenti, Standard, Confort e Luxury. Per il lancio della nuova citycar MG ha definito un’offerta estremamente accattivante che consente alla nuova MG3 Hybrid+ di inserirsi perfettamente nel segmento B come la migliore proposizione a valore con un listino a partire da 19.990€ per la versione di ingresso, la MG3 Hybrid+ Standard (che considerata la promo di lancio e l’imminente Ecobonus raggiungerà un valore di 16.490€). La versione Comfort con un prezzo di 21.490€ (17.740€ con promo + Ecobonus) e 23.490€ per la versione Luxury (19.740€ con promo + Ecobonus).