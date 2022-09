MG4 Electric arriva in Italia

Lancio europeo per la nuova MG4 Electric: la hatchback compatta, 100% elettrica che pone una nuova pietra miliare nel percorso di crescita di MG Motor. MG4 Electric è il primo dei nuovi modelli MG progettati sulla nuova piattaforma intelligente MSP (“Modular Scalable Platform”) dalla casa madre SAIC Motor – l’auto più importante al momento per MG Motor.

La MG4 Electric arricchisce il segmento C del mercato, estremamente importante in Europa, con una scelta di tre allestimenti. MG4 Electric Standard con batteria da 51 kWh, un’autonomia fino a 350 km nel ciclo WLTP e un motore elettrico posteriore che eroga una potenza di 125 kW (170 CV). Per questo allestimento un prezzo a partire da 29.990 euro. Per MG4 Electric Comfort e MG4 Electric Luxury batteria da 64 kWh e motore elettrico 150 kW (204 CV) che consentono per la Comfort un’autonomia fino a 450 km.

“Con la MG4 Electric, MG compie un altro passo fondamentale nella sua lunga storia”, ha detto Xinyu Liu, CEO di SAIC Motor Europe. “Essa offre una valida alternativa ai clienti che vogliono di più. Primo modello concepito sulla nostra nuova piattaforma MSP tecnologicamente avanzata e estremamente modulabile, l’auto combina prestazioni elettriche formidabili, un eccellente comportamento di guida unito a sistemi di supporto alla guida facili da usare e un design dinamico e accattivante.”

Standard con MG Pilot gli avanzati sistemi di assistenza alla guida per godere del comfort di bordo.

L’innovativa batteria “ONE PACK” è alla base della sportività della MG4 Electric. La disposizione orizzontale delle celle della batteria, l’altezza estremamente ridotta di 110 mm, la più compatta del settore – consente una sostanziale ottimizzazione dell’utilizzo effettivo dello spazio interno rispetto all’altezza ridotta del veicolo. La batteria è parte integrante della piattaforma MSP per i veicoli elettrici sviluppata dalla casa madre SAIC Motor. La struttura intelligente e modulare consente numerosi vantaggi dal punto di vista della flessibilità, dell’uso dello spazio, della sicurezza e dell’esperienza di guida. La piattaforma è scalabile e funzionale per realizzare pianali con passo da 2.650mm a 3.100mm. Questo consente di progettare sulla stessa piattaforma diverse carrozzerie nei diversi segmenti, da modelli hatchback e notchback ai SUV, dai Van alle sportive.

MG4 Electric sarà disponibile con un prezzo di partenza di 29.990 euro e un’offerta di lancio.