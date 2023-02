Michelin amplia la famiglia CrossClimate

Il mercato dei pneumatici All Season continua a crescere e uno dei fattori principali è senza dubbio l’imprevedibilità climatica.

Nonostante il progressivo aumento delle temperature medie e la diminuzione delle nevicate di media o elevata intensità – queste ultime specie al nord – i periodi invernali continuano a presentare numerose giornate con temperature medie inferiori a 5°, così come vere e proprie gelate, come si evince dall’analisi realizzata da 3BMeteo nel periodo 2009-2023.

La convenienza pratica e tecnica della soluzione per tutte le stagioni – tanto più in un paese dal territorio variegato come l’Italia, che presenta una molteplice varietà di temperature, precipitazioni e altitudini – è un importante elemento a cui Michelin ha dedicato particolari attenzioni, attraverso lo sviluppo e l’ampliamento della famiglia CrossClimate.

“La gamma MICHELIN CrossClimate 2 offre prestazioni ai vertici della categoria su suolo bagnato, asciutto, innevato e per durata chilometrica. Con queste caratteristiche la nostra offerta quattro stagioni risponde alle esigenze degli automobilisti che sempre più spesso si trovano ad affrontare situazioni meteo che cambiano repentinamente, indipendentemente dalla stagione.

Fermo restando che il cambio stagionale è la soluzione più adatta a chi guida sovente in località con temperature vicine o sotto allo zero e/o con frequenti nevicate, CrossClimate 2 rappresenta la soluzione più sicura e vantaggiosa per chi osserva questa pratica, ma si orienta su pneumatici di scarsa qualità. Inoltre, è l’equipaggiamento adatto anche per coloro che vivono il cambio stagionale come un fastidio e che per questo scelgono di mantenere pneumatici estivi o invernali tutto l’anno sul loro veicolo, con i rischi che ne conseguono – ha dichiarato Silvia Vergani, Direttrice Marketing B2C Michelin Italia.

Michelin ha rinnovato la sua offerta di pneumatici quattro stagioni, la gamma CrossClimate, presentando tre nuovi prodotti negli ultimi 18 mesi: dapprima la seconda generazione del pneumatico dedicato alle auto di tutti i segmenti, crossover e piccoli SUV, MICHELIN CrossClimate 2 e, successivamente, la versione specifica per i SUV di medie e grandi dimensioni, MICHELIN CrossClimate 2 SUV e quella specifica per i camper, MICHELIN CrossClimate Camping.

Questi tre prodotti affiancano un quarto modello, MICHELIN Agilis CrossClimate, nato per equipaggiare i veicoli commerciali, un segmento in forte crescita negli ultimi anni grazie al boom dell’e-commerce e alla necessità di effettuare un maggior numero di consegne all’interno dei centri urbani.

Una gamma completa che conta quasi 5 milioni di pneumatici venduti in Italia e che, a distanza di 8 anni dal lancio, anche nel 2022 si conferma il “best seller” tra i pneumatici all season nel nostro Paese. Nel corso del 2023 Michelin introduce sul mercato nuove dimensioni ampliando l‘offerta del 10%, arrivando a equipaggiare SUV in 21 e 22 pollici.

La famiglia MICHELIN CrossClimate è inoltre dotata della marcatura M+S e della certificazione 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake), che ne consentono l’utilizzo in sicurezza tutto l’anno, rispondendo alle normative previste in inverno su diversi tratti stradali.

Inoltre, come tutti i pneumatici Michelin di ultima generazione, anche la gamma CrossClimate è testata sia da nuovo che da usurato, per permettere agli automobilisti di avere tutte le informazioni necessarie per utilizzare in sicurezza i propri pneumatici per tutta la vita utile – evitando così una sostituzione anticipata e non necessaria – con benefici sia sui costi, che sull’impatto ambientale.