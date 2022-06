MICHELIN CrossClimate 2 SUV: leader in tutte le categorie

La famiglia MICHELIN CrossClimate si arricchisce di un nuovo prodotto. A partire dalla primavera 2022, la gamma CrossClimate 2 – lanciata lo scorso autunno – si amplia e arriva anche nella versione dedicata ai SUV.

Pneumatico all season di nuova generazione, capace di combinare molteplici performance, MICHELIN CrossClimate 2 SUV è in grado di affrontare ogni condizione atmosferica, a prescindere dalla stagione. Come tutti i pneumatici della gamma MICHELIN CrossClimate, è certificato 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) – frutto del superamento di specifici test su neve – elemento che ne conferma le spiccate doti in condizioni invernali e che, quindi, permette di affrontare con serenità i cali di temperatura e le nevicate occasionali. Tale certificazione si aggiunge alla marcatura M+S, che lo rende idoneo a circolare su strade in cui è previsto l’obbligo di dotazioni invernali in tale periodo.

Grazie alla tecnologia MaxTouch Construction, MICHELIN CrossClimate 2 SUV permette di percorrere in media 5000 chilometri in più1 rispetto ai suoi principali concorrenti, mantenendo elevati livelli di sicurezza anche quando l’usura del battistrada è prossima al limite legale di usura, a prescindere dalle condizioni meteorologiche.

Gli automobilisti possono quindi ottenere un risparmio economico: una maggior durata chilometrica, accompagnata da prestazioni che si mantengono elevate per tutta la vita del pneumatico, permette, infatti, di evitare sostituzioni premature, posticipando il cambio gomme.

Inoltre, meno pneumatici da sostituire significa anche un minore impatto ambientale, grazie ad una riduzione delle materie prime necessarie a produrli ed al minor numero di pneumatici da smaltire.

Come il “fratello maggiore” MICHELIN CrossClimate 2 – e tutte le principali novità degli ultimi anni – anche la gamma MICHELIN CrossClimate 2 SUV è interamente prodotta negli stabilimenti Europei del gruppo Michelin, tra cui quello italiano di Cuneo, il più grande stabilimento Michelin in Europa occidentale.