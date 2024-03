Michelin: fornitore esclusivo delle nuove Peugeot 3008 ed E-3008 sul mercato europeo

Michelin è stata scelta da Peugeot per equipaggiare in esclusiva le nuove Peugeot 3008 ed E-3008 vendute in Europa. Ibride o 100% elettriche, tutte le versioni della gamma Peugeot 3008 saranno dotate di pneumatici progettati su misura.

Gli ingegneri Michelin hanno lavorato per tre anni allo sviluppo delle gamme di pneumatici per le future Peugeot 3008 ed E-3008. Le specifiche includevano aspettative molto elevate in termini di sicurezza in condizioni di asciutto e bagnato, ma anche su criteri chiave come la durata chilometrica e l’efficienza energetica, aree di competenza in cui Michelin è riconosciuta come leader.

“Il veicolo elettrico sta cambiando molti paradigmi quando si tratta di pneumatici, afferma Philippe Jacquin, vicepresidente dello sviluppo di pneumatici per auto e veicoli commerciali di Michelin. Aumenta il livello di sollecitazione dei pneumatici su più criteri contemporaneamente, il che rappresenta una sfida per i nostri ingegneri. In effetti, far progredire allo stesso tempo caratteristiche teoricamente antagoniste tra loro è nel DNA di Michelin, che spinge costantemente in avanti i limiti delle prestazioni dei suoi pneumatici. Da oltre 10 anni lavoriamo per comprendere le specificità del veicolo elettrico sul pneumatico. Il cambiamento più grande deriva dal peso, che è sempre superiore su un veicolo alimentato a batteria rispetto ad un suo omologo a motore termico. A parità di dimensioni, i pneumatici a volte devono sopportare da poche decine (tecnologia mild hybrid) a diverse centinaia di chili in più sui modelli elettrici (BEV). Inoltre, il fatto che i motori elettrici eroghino la loro coppia massima fin dall’inizio esercita ulteriore stress sui pneumatici, oltre agli effetti della frenata rigenerativa. Questo aumento delle forze di trazione e frenata, combinato all’aumento di peso, rischia di accelerare l’usura. Abbiamo tenuto conto di questi elementi nel nostro processo di sviluppo, e ciò ci ha permesso di fornire al nostro partner pneumatici specifici. Possiamo dire che i pneumatici della nuova Peugeot 3008 soddisfano tutti questi requisiti e sono stati davvero fatti su misura per questo veicolo.”

Per soddisfare le esigenze di tutte le versioni delle nuove Peugeot 3008 ed E-3008, sono disponibili tre gamme di pneumatici – due estive e una all-season – per ruote da 19 e 20 pollici