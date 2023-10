MICHELIN Inflatable Lab: svelata la camera gonfiabile

Michelin espande le sue attività nel campo delle soluzioni gonfiabili lanciando il “MICHELIN Inflatable Lab”.

Il “MICHELIN Inflatable Lab” è una struttura gonfiabile portatile che può essere utilizzata per svolgere in sicurezza procedure mediche urgenti o per isolare pazienti o attrezzature, sia all’interno che all’esterno, mantenendo il controllo sulla purezza dell’aria all’interno della struttura.

La struttura risponde alle esigenze di medici, paramedici, forze armate, vigili del fuoco e ONG per proteggere i pazienti, il personale medico e le attrezzature, riducendo al minimo il rischio di contaminazione dell’aria. È inoltre destinato ad essere utilizzato nell’industria agroalimentare, aeronautica o nel settore cosmetico.

Il “MICHELIN Inflatable Lab” è uno strumento economico, che si adatta molto rapidamente all’ambiente. Modulare e riutilizzabile, può essere installato da 3 persone in soli 30 minuti. Disponibile in diverse forme e dimensioni, è anche estremamente leggero. Ad esempio, una struttura di 30m2 pesa solo 75kg, mentre una costruzione solida delle stesse dimensioni pesa quasi 3 tonnellate. Inoltre, è così compatto che può essere conservato per il trasporto in due sacchetti con un volume totale di 2m3.

Questa innovativa soluzione mobile offre tante possibilità di utilizzo quante la costruzione di una struttura permanente temporanea, con una flessibilità incomparabile a costi ridotti.

Dopo il lancio di MICHELIN AirProne, un innovativo kit di cuscini gonfiabili progettato durante la pandemia per i pazienti in difficoltà respiratoria, il “MICHELIN Inflatable Lab”, una nuova applicazione nelle soluzioni gonfiabili, è un’ulteriore dimostrazione della competenza del Gruppo Michelin nei materiali high-tech.

La produzione del “MICHELIN Inflatable Lab” si basa sulle capacità di innovazione e sul know-how di Michelin, unite all’agilità di AirCaptif, start-up acquisita dal Gruppo nel 2021, specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni gonfiabili ad alta tecnologia. Queste soluzioni ultraleggere, modulari e resistenti, che rispondono alle aspettative dei clienti più esigenti, sono commercializzate con il marchio MICHELIN Inflatable Solution.