Microids annuncia Kingdom Majestic

Il franchise di Kindom sta arrivando nei negozi col nome di Kingdom Majestic: l’uscita è fissata per il 18 giugno 2020 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch! Questa compilation comprende il gioco uscito nel 2016 “Kingdom New Lands” e quello del 2018 “Kingdom Two Crowns”, e includerà tutti i contenuti realizzati per i due titoli fino a oggi.

Acclamato dalla critica e grandissimo successo commerciale, il franchise di Kingdom è universalmente apprezzato per il suo gameplay innovativo basato sulla meccanica ultraminimalista su 3 bottoni, la meravigliosa pixel art con cui è realizzato e una colonna sonora evocativa. D’altra parte, i veterani del gioco conoscono molto bene i sudori freddi causati dalle creature de3lla notte che minacciano il loro regno dal tramonto all’alba! Per questo e per tanti altri motivi il franchise Kingdom vinse il Gamescom Best of Indie Arena award, mentre Destructoid lo ha definito come il loro gioco preferito di tutto l’evento.

Microids, con la sua nuova label “Microids Indie”, ha unito le proprie forse con il publisher Raw Fury per offrire il nuovo bundle Kingdom Majestic a tutti i giocatori. Giocabile sia come giocatore singolo per due giocatori in modalità split screen, in modalità co-op o competitive, sia online su PS4 e Xbox One che offline su tutte le piattaforme, Kingdom Majestic viene presentato oggi con il trailer ufficiale e tutti i contenuti della compilation.

“Kingdom ancora una volta ha confermato che la pixel art e la grafica 2D possano offrire innovazione e freschezza nel mondo dei videogame. Gli appassionati di giochi strategici avranno pane per i loro detti, perché Kingdom incarna il meglio del meglio che il mondo indie ha oggi da offrire”, spiega Vincent Dondaine, VP di Microids Indie label.

Kingdom:

Sei un re, un monarca di un fiorente regno, e il tuo obiettivo è quello di espanderlo il più possibile e allo stesso tempo proteggere i tuoi leali sudditi e la corona dai temibili Greed!

Durante il giorno, potrai viaggiare in sella alla tua cavalcatura reclutando truppe, ordinando la costruzione di nuovi opere pubbliche e nuovi palazzi, e naturalmente recuperare oro e tesori. Di notte, orde di Greed attaccheranno il tuo regno da ogni lato, per abbattere le mura e rubarti la corona.

L’evoluzione del gameplay di Kingdom dipende dalla gestione dei fondi che sono assolutamente vitali per ogni azione che il giocatore intende intraprendere, che sia reclutare nuovi sudditi, assegnare i compiti, costruire o migliorare strutture, e sbloccare cavalcature, NPC o terre da esplorare.

Il bundle Kingdom Majestic sarà disponibile in due edizioni: Standard e Limited.

La Limited Edition sarà disponibile in Europa, e includerà:

Il gioco

Una immagine lenticolare in 3D

A sleeve

Artwork che possono essere combinati per formare una mappa

La Colonna originale del gioco

Cover reversibile

La Standard Edition sarà disponibile negli Stati Uniti e comprenderà il gioco e una cover reversibile.

Kingdom Majestic è il primo titolo pubblicato sotto la label “Microids Indie”, creata alla fine del 2019. L’obiettivo della nuova label è quello di aiutare gli studios piccoli o indipendenti a portsare sul mercato i loro giochi grazie al know-how di Microid in fatto di publishing, marketing, comunicazione e vendite.

Scommettendo sulla creatività degli studi indipendenti, Microids vuole raggiungere nuovi giocatori e offrire alla propria community nuove esperienze. Il publisher francese è orgoglioso di inaugurare la nuova label con questo titolo.