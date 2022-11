Microsoft celebra il Natale con la tecnologia Surface

Dono perfetto per tutti coloro che necessitano di un dispositivo potente e versatile, Microsoft Surface Pro 9 è il 2-in-1 più potente della famiglia Surface. Dotato di processore Intel® Core di 12a generazione, presenta uno schermo touchscreen PixelSense™ Flow da 13 pollici a tutto schermo progettato per le penne digitali Surface e la tastiera Signature per Surface Pro, che rende possibile prendere appunti sempre e dovunque. Non solo: grazie a Ink Focus di Microsoft OneNote e alla nuova app GoodNotes per Windows 11, l’inchiostro digitale restituirà la sensazione di scrivere e disegnare su un vero foglio di carta. Disponibile in quattro colorazioni: Platino, Grafite, Zaffiro e Foresta.

Prezzo: Surface Pro 9 è disponibile sul Microsoft Store e presso i principali retailer a partire da € 1329. La configurazione Surface Pro con 5G è disponibile solo presso il Microsoft Store a partire da € 1569.

Surface Laptop 5: tutta l’eleganza di Surface in un dispositivo potente e performante

Microsoft Surface Laptop 5, è un laptop potente ed elegante dotato di schermo touchscreen PixelSense™, disponibile nel formato 13.5 e 15 pollici. Surface Laptop 5 è un alleato perfetto per il multitasking, costruito sulla piattaforma Intel® Evo™ con Intel® Core™ di 12a generazione. La sua potenza è perfetta per il gaming, le app creative e i software professionali, per essere sempre performanti. Dotato di schermi HD, porta l’intrattenimento a un livello superiore con colori ultra vividi e immagini di altissima qualità grazie a Dolby Vision IQ™3. Disponibile in due colori: Platino e Grafite in metallo o con rifinitura in Alcantara®.

Prezzo: Surface Laptop 5 è disponibile sul Microsoft Store e presso i principali retailer a partire da € 1209.

Surface Laptop Go 2: il laptop perfetto per studenti e famiglie

Perfetto per svolgere facilmente ogni attività, dal lavoro al relax, Surface Laptop Go 2 è il device della famiglia Surface elegante e potente ma anche leggero e portatile, e si adatta perfettamente alla vita di tutti i giorni grazie al processore Intel® Core™ i5 quad-core di 11a generazione, che lo rende altresì un perfetto alleato per lo studio. Presenta un formato ultraportatile con un display touch PixelSense da 12,4 pollici, fotocamera HD migliorata e i doppi microfoni Studio Mics, che garantiscono una grafica e un suono ottimali durante le videochiamate. Disponibile nella colorazione Platinum.

Prezzo: Surface Laptop Go 2 è disponibile sul Microsoft Store e presso i principali retailer a partire da € 679. In promozione a € 569 nel mese di dicembre.

Ocean Plastic Mouse: l’accessorio eco-friendly

Ocean Plastic Mouse è il dono perfetto per chi, come Microsoft, ha a cuore la sostenibilità. Il guscio di questo mouse eco-friendly è infatti costituito al 20% da plastiche riciclate recuperate dagli oceani, un’innovazione nella tecnologia dei materiali che ha inizio con la rimozione dei rifiuti di plastica dagli oceani e dai corsi d’acqua. In più, il packaging utilizzato per Ocean Plastic Mouse è privo di plastica ed è realizzato con legno riciclabile e fibre naturali di canna da zucchero.

Prezzo: Ocean Plastic Mouse è disponibile presso il Microsoft Store e presso i principali retailer a € 27,99.

Inoltre, acquistando su Microsoft Store, studenti, insegnanti e genitori potranno ottenere uno sconto esclusivo fino al 10% su tutti i prodotti della linea Surface, con spedizioni e resi gratuiti.