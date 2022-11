Microsoft: Surface Pro 9 e Surface Laptop 5 disponibili in Italia

Microsoft annuncia la disponibilità in Italia del nuovo Surface Pro 9, il 2-in-1 ultimo arrivato nella famiglia Microsoft Surface, che racchiude in sé la potenza di un portatile e la flessibilità di un tablet.

Dotato di processore Intel Core di 12a generazione, costruito sulla piattaforma Intel Evo, con Thunderbolt 4, Surface Pro 9 è il 2-in-1 più potente della famiglia Surface. Grazie a uno schermo touchscreen PixelSense Flow da 13 pollici a tutto schermo progettato per le penne digitali Surface e la tastiera Signature per Surface Pro, è possibile prendere appunti sempre e dovunque. Non solo: grazie a Ink Focus di Microsoft OneNote e alla nuova app GoodNotes per Windows 11, l’inchiostro digitale restituirà la sensazione di scrivere e disegnare su un vero foglio di carta.

Con Surface Pro 9 è possibile restare sempre connessi grazie anche a una batteria altamente performante, che accompagna l’utente per tutta la giornata. Inoltre, la configurazione Surface Pro con 5G e Microsoft SQ 3 creato in collaborazione con Qualcomm offre il 5G ad alta velocità, portando le chiamate a un livello superiore, grazie anche a Windows Studio, alimentato dall’unità di elaborazione neurale (NPU), che rende possibili gli effetti della fotocamera, come l’inquadratura automatica e il contatto visivo. L’utente sarà protagonista di ogni chiamata, senza alcuna interferenza esterna.

Inoltre, Microsoft segnala la disponibilità sul mercato italiano anche di Surface Laptop 5, il laptop potente ed elegante dotato di schermo touchscreen PixelSense™, disponibile nel formato 13.5 e 15 pollici. Surface Laptop 5 è un alleato perfetto per il multitasking, costruito sulla piattaforma Intel Evo con Intel Core di 12a generazione. La sua potenza è perfetta per il gaming, le app creative e i software professionali, per essere sempre performanti.

La connessione di Surface Laptop 5 è veloce come un fulmine grazie a Thunderbolt 4, che permette il trasferimento rapido di file anche di grandi dimensioni. Dotato di schermi HD, porta l’intrattenimento a un livello superiore con colori ultra vividi e immagini di altissima qualità grazie a Dolby Vision IQ™3 e, grazie anche a Dolby Atmos6, guardare un film in streaming sarà come essere al cinema.

Con una batteria che dura fino a 17 ore, Surface Laptop 5 è non solo potente, ma anche elegantissimo: disponibile in 2 colori, Platino e Grafite in metallo o con rifinitura in morbido Alcantara.

Prezzi e disponibilità:

Surface Pro 9 è disponibile presso il Microsoft Store e presso i principali retailer a partire da € 1329.

Surface Pro 9 con 5G è disponibile presso il Microsoft Store a partire da € 1569.

Surface Laptop 5 è disponibile presso il Microsoft Store e presso i principali retailer a partire da € 1209.

È disponibile, in più, il 10% di sconto per studenti, genitori e insegnanti verificando la propria idoneità sulla pagina prodotto.