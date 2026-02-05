Milano e Cortina si accendono con i colori dei Giochi: l’Italia di Stellantis protagonista verso il 2026

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati uniscono le proprie identità in una grande campagna di comunicazione che celebra lo spirito olimpico attraverso un linguaggio visivo innovativo e profondamente italiano. L’iniziativa, firmata dall’illustratore Lorenzo Sainati, trasforma le città di Milano e Cortina in una vera e propria galleria a cielo aperto dove design, energia e valori sportivi si incontrano.

Una “Domination” urbana percorre le strade e le piazze dei due centri simbolo dei Giochi. A Milano, la campagna si sviluppa nei luoghi di maggiore visibilità — da Largo La Foppa alle stazioni della metropolitana di San Babila e Centrale, fino alle aree intorno a Piazza Duomo. Le installazioni accompagnano cittadini e visitatori nel conto alla rovescia verso l’appuntamento olimpico con una narrazione visiva che mette in dialogo i quattro marchi italiani di Stellantis. Cortina d’Ampezzo, cuore delle competizioni in quota, ospita altre installazioni d’impatto, come quelle sul Ponte Faloria e in Via del Mercato, con Maserati protagonista di esperienze esclusive che completano il racconto tra le due città.

L’Italia che guida i Giochi prende forma all’interno del Castello Sforzesco di Milano. Lì, dal 6 febbraio, un’installazione immersiva unirà arte, heritage e innovazione nel segno del design italiano. Superfici retroilluminate e percorsi tematici accompagneranno i visitatori in un’esperienza multisensoriale arricchita dalla voce di Luca Argentero, che narrerà curiosità sulle discipline sportive associate ai diversi marchi. Un quiz finale coinvolgerà il pubblico in modo ludico, mentre un’area fotografica inviterà a scatti ispirati ai manifesti sportivi d’epoca, rilanciati poi sui canali social ufficiali.

Nel cuore del Parco Sempione, Piazza del Cannone accoglierà invece un grande portale scenografico, simbolo d’ingresso al percorso urbano dedicato ai Giochi. Rivestito con illustrazioni originali, diventerà uno dei landmark riconoscibili del periodo olimpico. L’obiettivo è fondere estetica e storytelling, rendendo palpabile la connessione tra i valori del Movimento Olimpico e la tradizione automobilistica italiana.

Come Automotive Premium Partner di Milano Cortina 2026, i marchi italiani di Stellantis giocheranno inoltre un ruolo chiave nella mobilità dell’evento. Una flotta di circa 3.000 vetture — oltre la metà elettrificate — accompagnerà atleti, volontari e staff lungo tutte le tappe olimpiche, grazie anche al supporto di Leasys, società del Gruppo specializzata nelle soluzioni di noleggio a lungo termine.

“Le nostre auto diventeranno così parte integrante dell’esperienza olimpica”, sottolinea la nota, sintetizzando l’ambizione di un progetto che va oltre la comunicazione per abbracciare un racconto collettivo di innovazione, sostenibilità ed eccellenza italiana.

Con questa iniziativa, Stellantis riafferma la volontà di valorizzare l’identità nazionale dei propri brand, in un percorso che unisce design, movimento e creatività. Milano e Cortina diventano così due poli di un unico messaggio: quello di un’Italia che si prepara a vivere i Giochi con passione, stile e un inconfondibile spirito olimpico.