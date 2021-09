Milano torna a vestirsi di rosa con la Pittarosso Pink Parade

Torna a essere Milano “l’epicentro” della PittaRosso Pink Parade. L’ormai classica kermesse autunnale che PittaRosso, azienda leader nella vendita di calzature e accessori per tutta la famiglia, organizza per raccogliere fondi destinati a Fondazione Umberto Veronesi, domenica 3 ottobre popolerà infatti Parco Sempione, riprendendo la formula classica che ne ha decretato da tempo il successo.

Dopo un 2020 in cui la pandemia ha suggerito l’opportunità di un evento “diffuso” (infatti era possibile partecipare da dove si voleva), l’ottava edizione della PittaRosso Pink Parade (#PPP2021) avrà così una duplice anima: da una parte viene confermato il grande appuntamento digitale diffuso su tutto il territorio nazionale, una formula che è piaciuta; ma dall’altra i riflettori saranno puntati sul Parco Sempione di Milano, dove è prevista la manifestazione principale, l’ormai tradizionale camminata di 5 km, tutti insieme con le inconfondibili magliette rosa e per un’ottima causa, ovviamente a numero chiuso e nel massimo rispetto di tutte le misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

La partenza è prevista da piazza Cannone e il percorso si snoderà fra il parco Sempione, Arena Civica, e il Castello Sforzesco con arrivo nella splendida cornice dell’Arco della Pace.

Per gestire al meglio l’evento, le partenze saranno però suddivise in tre “wave”, tre ondate successive, sarà sufficiente controllare il proprio numero di pettorale per sapere l’ora precisa (wave 1 partenza alle ore 10 per i pettorali da A-1.000 a A-2.999; wave 2 partenza ore 10,30 per i pettorali da B-3.000 a B-5.999; wave 3 partenza ore 11 per i pettorali da C-6.000 a C-9.999).

Come sempre l’obiettivo della PittaRosso Pink Parade (#PPP2021) è quello di sostenere Pink is good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi per la lotta ai tumori femminili, ossia quelli di seno, utero e ovaio, e quindi finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza e sensibilizzare sempre più persone, a testimonianza di come lo sport sia, oggi più che mai, uno degli aspetti fondamentali della prevenzione.

Nelle sette precedenti edizioni, la PittaRosso Pink Parade è riuscita a raccogliere oltre 4 milioni di euro interamente devoluti a Fondazione Umberto Veronesi che da tempo, con il progetto Pink is good, finanzia medici e ricercatori che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura del tumore al seno, utero e ovaio. Dalla sua nascita Fondazione ha sostenuto 224 eccellenti ricercatori impegnati contro queste patologie e allo stesso tempo finanzia progetti di ricerca di altissimo profilo, come lo Studio P.I.N.K.: il progetto di ricerca nazionale dedicato alla diagnostica oncologica e alla medicina personalizzata per avvicinare sempre più al 100% la quota di donne che superano il tumore al seno.

Nel contempo Fondazione realizza campagne di educazione all’importanza della prevenzione rivolte a tutte le donne, anche grazie alla straordinaria testimonianza delle Pink Ambassador, donne che hanno combattuto un tumore femminile che accettano la sfida della corsa, condividendo la propria esperienza di malattia a sostegno della ricerca scientifica e della prevenzione.

Ci si può iscrivere alla PPP2021 nei negozi PittaRosso o sul sito della Pittarosso Pink Parade, scegliendo la modalità di partecipazione preferita. L’iscrizione darà diritto a ricevere il Pink Kit con la maglia ufficiale 2021 e tanti altri fantastici omaggi dei partner (20 euro con consegna del Pink Kit direttamente a casa; 15 euro con ritiro del Pink Kit in un punto vendita PittaRosso. La quota d’iscrizione al netto dei costi di gestione e di spedizione sarà interamente devoluta a Fondazione Umberto Veronesi).

Il termine ultimo per le iscrizioni con possibilità di ricevere il kit è il 27 settembre, ma affrettatevi: a Milano i posti si stanno ormai esaurendo, c’è infatti un tetto massimo di iscrizioni a causa delle normative anti-Covid.

Chi lo desidera potrà continuare ad iscriversi fino al 30/9 nei punti vendita PittaRosso e fino al 17/10 online ma non riceverà il kit previsto, in tempo per l’evento.