Milestone e Dorna tornano in pista con MotoGP 20 ad aprile!

Milestone e Dorna Sports S.L. sono orgogliose di annunciare che MotoGP 20, l’ultimo capitolo dell’amato franchise MotoGP, uscirà il 23 aprile su PlayStation 4, Xbox One, Windows PC / STEAM, Google Stadia e Nintendo Switch™.

Per la prima volta nella sua storia, il titolo sarà pubblicato poche settimane dopo l’inizio del campionato MotoGP™ ufficiale; un grande sforzo da parte del team di sviluppo, per consentire ai giocatori di godersi appieno le gare della stagione in corso insieme alle loro leggende. Con MotoGP™20, i giocatori possono partecipare alla stagione 2020, gareggiando contro i campioni della MotoGP™, oppure possono mettersi nei panni di un giovane pilota, per scalare le classifiche della Red Bull MotoGP™ Rookies Cup per raggiungere la classe regina.

Dopo il grande successo del capitolo precedente, accolto molto bene da critica e pubblico grazie alle funzionalità rivoluzionarie e richieste, il videogioco della MotoGP™ riesce ad andare ancora oltre con novità e feature ancora più emozionanti. Il tradizionale gameplay adrenalinico, amato dalla community, ora vanta un approccio più strategico e realistico delle competizioni. Una pura esperienza MotoGP™, dai box alla pista!

La strategià è la chiave

In MotoGP 20 i giocatori sono ora in grado di assumere il pieno controllo della propria carriera, prendendo decisioni che possono fare la differenza in pista. La carriera manageriale è finalmente tornata con molte nuove funzionalità che metteranno alla prova le abilità di guida e strategiche dei giocatori! Entrando a far parte di un team ufficiale 2020 o di un nuovo team sponsorizzato da veri marchi del mondo MotoGP, i giocatori avranno un entourage completo da gestire, che li supporterà nella selezione di un nuovo team, nell’analisi dei dati delle gare o nello sviluppo della moto. Proprio come nella vera MotoGP™, i giocatori dovranno prendere le migliori decisioni per trovare una strategia vincente per dominare il campionato.

Vivi una reale gara di MotoGP

La cosa più importante durante una gara è andare più veloce degli altri ed ogni dettaglio conta quando si tratta di guadagnare preziosi millesimi di secondo. In MotoGP™20 i giocatori avranno un ruolo chiave nello sviluppo della moto. Saranno in grado di migliorare le prestazioni delle diverse parti della moto, guadagnare e spendere punti sviluppo e allocare il loro R&D staff per raggiungere il massimo livello. Aerodinamica, elettronica, potenza del motore, consumo di carburante, sono solo un esempio delle molte parti tecniche che i giocatori possono ora gestire per migliorare le loro moto.

Il team di sviluppo ha lavorato duramente per rendere il gameplay ancora più strategico e realistico, con nuove funzionalità che aumentano il realismo come la gestione del carburante, il consumo asimmetrico dei pneumatici e, ultimo, ma non meno importante, per la prima volta nella storia del franchise, i danni aerodinamici che avranno un impatto sull’estetica e sulle prestazioni della moto. Alla continua ricerca di un realismo estremo, la fisica del gioco è stata completamente rielaborata per rendere il gameplay più tecnico e basato sulle skill.

Molte delle caratteristiche che hanno fatto il successo del capitolo precedente del franchise, tornano quest’anno con molti miglioramenti derivanti dal prezioso feedback che Milestone ha ricevuto dalla sua appassionata community:

Una rinomata modalità storica. Una delle modalità di gioco preferite dalla community tornerà con un format completamente nuovo, con gare complete generate casualmente che i giocatori devono vincere per sbloccare e collezionare i piloti e le moto più iconiche.

L’ IA neurale diventa 2.0. Ciò che molti pensavano fosse utopico, divenne realtà. L’anno scorso A.N.N.A. (un acronimo per Artificial Neural Network Agent) ha portato ad un’intelligenza artificiale più veloce, naturale ed equa. Quest’anno gli sviluppatori di Milestone hanno ulteriormente migliorato le sue capacità, consentendole di gestire strategicamente il consumo dei pneumatici e del carburante, come fanno i veri piloti.

Nuovi Editor. Con sticker, casco, numero di gara e nome sulla tuta, in MotoGP™20 i giocatori saranno anche in grado di personalizzare la moto con un set di livree per correre in pista con uno stile unico.

La migliore esperienza online. I server dedicati per la modalità multiplayer continuano a offrire un’esperienza online ancora più affidabile e divertente. Ora abbiamo aggiunto miglioramenti della qualità della vita che miglioreranno ulteriormente il gameplay online in tutte le modalità: partite pubbliche, partite private e modalità Race Director.

Dopo tre edizioni di successo, Dorna e Milestone confermano anche quest’anno il MotoGP™ eSport Championship, in cui i giocatori verranno da tutto il mondo, con l’obiettivo di vincere il titolo di campione del mondo. La quarta edizione del campionato eSport MotoGP™ avrà una formula rinnovata.

MotoGP 20 uscirà il 23 aprile su PlayStation®4, Xbox One, Windows PC® / STEAM, Google Stadia e Nintendo Switch ™.

