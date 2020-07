MILITEM FERŌX sceglie Alcantara

Da diversi anni il brand Alcantara collabora con le più prestigiose aziende automobilistiche del mondo, esaltando la customizzazione degli interni delle vetture più iconiche di sempre, grazie alla sua capacità di coniugare funzionalità e stile contemporaneo, nel rispetto dell’etica e dell’ambiente.

Anche MILITEM FERŌX, veicolo off-road sviluppato ed elaborato sulla base della Jeep Wrangler JL Unlimited dal brand italiano MILITEM, sceglie di “vestire” Alcantara.

Il cliente, infatti, può scegliere tra una gamma completa di allestimenti e tra molteplici possibilità di colori e finiture, con materiali pregiati per gli interni rifiniti con impunture a contrasto, con il gusto e l’artigianalità tipici della manifattura d’eccellenza italiana.

FERŌX ha una linea che riprende il design americano della Wrangler con un animo molto più “rock” e grintoso. Mantiene gli iconici fari rotondi con luci a LED e ridisegna il paraurti e i passaruota. Completano l’estetica nuovi parafanghi allargati in tinta carrozzeria (in carbonio a richiesta), ruote in lega a cinque razze personalizzati a stella FERŌX, paraurti in tinta carrozzeria, pedane elettriche automatizzate e maniglie dello stesso colore della carrozzeria.

Gli interni sono realizzati con cura e massima attenzione al dettaglio da maestri artigiani, che rendono l’ambiente di bordo sofisticato, grintoso oppure elegante, secondo i gusti del proprietario. Alcantara dona all’abitacolo una sensazione di comfort e lusso senza rinunciare alla sportività. La versatilità e la resistenza del materiale del Marchio italiano, permettono, oltre a rivestire i sedili, di ricoprire con un’ampia gamma di colori, il cruscotto, la consolle centrale e i pannelli porta. Le cuciture e i ricami a contrasto completano il look nel massimo della sua customizzazione.