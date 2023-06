MILITEM presenta il nuovo FERŌX-E

MILITEM avvia ufficialmente la commercializzazione del nuovo FERŌX-E, Veicolo Elettrico Ibrido Plug-in (PHEV), il primo modello a propulsione elettrica nella gamma luxury di MILITEM, disponibile in due versioni.

Il MILITEM FERŌX-E è stato progettato basandosi sul modello Wrangler 4xe e offre una potenza complessiva di 380 CV e una coppia di 637 Nm, già disponibile a bassi regimi. Questo veicolo è dotato di un motore turbo a benzina da 2 litri di ultima generazione, abbinato a due generatori elettrici con un pacco batterie ad alta tensione. La trasmissione è automatica Torque Flite a 8 marce e il veicolo è a trazione integrale. È in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi.

Un sofisticato sistema di ottimizzazione dei consumi e di riduzione delle emissioni di CO2 consente di guidare in modalità completamente elettrica con un’autonomia di circa 50 km. Questa caratteristica risulta particolarmente vantaggiosa durante la guida in città, dove la velocità è limitata a 50 km/h.

Il MILITEM FERŌX-E è un fuoristrada sostenibile ed efficiente, con un consumo di circa 3,5 litri/100 km in modalità ibrida. Il tempo di ricarica completa della batteria è inferiore a 3 ore e può essere programmato. Tuttavia, la presenza del motore a benzina garantisce sempre l’autonomia necessaria per raggiungere il punto di ricarica più vicino. Inoltre, grazie alla funzione di massima rigenerazione Max Regen, è possibile aumentare la carica della batteria durante la decelerazione, quando si toglie il piede dall’acceleratore.

Il MILITEM FERŌX-E si presenta con un portellone posteriore dotato di ruota di scorta, cerchi da 20″ e un assetto standard. È possibile optare per un’opzione che prevede un’altezza da terra maggiore grazie all’adozione del kit di rialzo MILITEM da 2″. Nella versione sportiva, il portellone non ha la ruota di scorta e adotta alcune soluzioni già presenti nel modello FERŌX500. Ha un assetto ribassato senza kit di rialzo ed è fornito di cerchi in lega neri satinati da 22″ x 9,5″. Questi cerchi sono realizzati appositamente per MILITEM con l’innovativa tecnologia Hybrid Forged e possono essere utilizzati con pneumatici stradali da 305/45R22 o pneumatici All-Terrain da 35×12,50/R22. Questa versione è particolarmente adatta ai clienti che fanno un uso prevalentemente “urban e lifestyle” del proprio MILITEM, con minori esigenze off-road.

La dotazione di bordo del MILITEM FERŌX-E include il sistema UconnectTM NAV con touchscreen da 8,4 pollici, Apple CarPlay e Android Auto, un nuovo display TFT da 7 pollici che fornisce informazioni sul livello di carica della batteria e sull’autonomia (in modalità elettrica e ibrida), e un impianto audio Alpine con nove altoparlanti e subwoofer da 552W.

I dispositivi di sicurezza più avanzati ADAS sono di serie, tra cui il Blind-spot Monitoring con Rear Cross Path Detection, una telecamera posteriore, il controllo elettronico della stabilità (ESC) con sistema antiribaltamento ERM (Electronic Roll Mitigation), il park assist anteriore e posteriore e il sistema Keyless Enter ‘N Go™. Su richiesta sono disponibili l’Adaptive Cruise Control, il Forward Collision Warning Plus e una nuova telecamera frontale (di serie sull’allestimento Rubicon).

Dal punto di vista del design, anche in questo modello il MILITEM FERŌX-E presenta la tipica impostazione “wide body” e il veicolo è arricchito da alcuni dettagli che lo distinguono dal resto della gamma. Ad esempio, la calandra in carbonio con finitura opaca presenta una griglia nera con sfondo blu, colore che caratterizza i veicoli elettrici e che si ripete in altri dettagli esterni, a partire dal logo del modello.

Il prezzo indicativo del MILITEM FERŌX-E Plug-in Hybrid in Italia parte da 112.763,00 Euro, IVA inclusa.